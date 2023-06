El anuncio bomba de Riquelme: “Messi va a estar en mi despedida”

Luego de varios idas y vueltas, finalmente Juan Román Riquelme rompió el silencio y anunció lo que sus fanáticos esperaban. El máximo ídolo de la historia de Boca confirmó, mediante una conferencia de prensa, que su partido despedida se desarrollará el próximo domingo 25 de junio, en la Bombonera.

Sobre la presencia de Lionel Messi, con quien compartió en la Selección argentina, el actual vicepresidente del Xeneize aseguró: "Messi va a estar", cortó en seco. Y añadió: "Para mí también es un sueño. Es el jugador más grande de todos los tiempo para muchos. Nosotros los argentinos tenemos la suerte de haber tenido a Messi y Maradona. Yo tuve la suerte de ser compañero de los dos. Messi va a estar, seguramente la va a pasar bien. Va a jugar en el estadio más lindo del mundo y con la hinchada más linda del mundo. Será maravilloso":

"Ya saben para qué es. Tardé mucho en tomar esta decisión, pero se siente de maravilla. Estoy muy pero muy feliz de que falte menos para volver a entrar a la cancha más linda del mundo. Pasó mucho tiempo del último partido que yo jugué con la camiseta de Argentinos. Ahora me toca venir a la cancha como hincha. Hay momentos en los que siento que no me animaría. Ahora me tocó entrar al vestuario, me volví a poner el buzo del club y es como volver el tiempo atrás. Sin duda que será un domingo lindo donde la gente lo disfrutará mucho y yo disfrutaré mucho también. Desde el 10 de noviembre de 1996 al día de hoy vivo la película más linda que puede soñar un chico. Contra Unión de Santa Fe debuté y me ovacionaron. Contra Lanús pasó lo mismo. El 25 de junio seguro pasará lo mismo y será un gran día. Espero no errarle a la pelota", manifestó Román.

Sobre la posibilidad de hacer más de un partido, Riquelme soltó: "No lo sé. Si es verdad que los Bosteros somos muchos y que no puedo entender por qué cada día que pasa me tienen tanto cariño. He sido un simple jugador de fútbol que intentó defender los colores de la mejor manera y que pasó nueve años del último día. Hoy estar en este momento y que la gente tenga ganas de venir a la cancha es demasiado. La Bombonera volverá a ser una maravilla y después veremos como continuamos. Quiero disfrutar de cada minuto. Estoy muy agradecido porque a todos los muchachos que se van invitando, dicen que sí".