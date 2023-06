El Top 12 de la URBA tiene a Newman y Alumni como líderes

Este sábado se jugó por completo la fecha 10 del Top 12 de la URBA que tiene a Newman y Alumni como punteros con 35 unidades. El Bordó le ganó un partidazo a CUBA, mientras que los Rojiblancos hicieron lo propio contra Atlético del Rosario. Belgrano Athletic venció a Pucará y quedó a dos puntos. También ganaron los dos conjuntos de San Isidro y Buenos Aires.

Los Cardenales superaron sobre la hora a CUBA por 23-19 en el partido destacado de la jornada. Newman la pasaba realmente mal en Villa de Mayo, pero finalmente pudo quebrar la defensa rival y se terminó quedando con un triunfo agónico que lo depositó en el primer puesto del certamen. Por su parte, Alumni tampoco aflojó su marcha, le ganó 40-32 a Atlético del Rosario en Plaza Jewell y continúa dando pelea.

Triunfazo Cardenal sobre CUBA.

En el tercer lugar, a tan solo dos puntos, aparece Belgrano Athletic, que derrotó a Pucará sin complicaciones por 39-14. Además, los dos elencos de San Isidro consiguieron sumar: SIC se tomó revancha de la final del año pasado y terminó venciendo a Los Elefantes 44-23, una diferencia realmente abultada y hasta impensada ya que el último campeón se fue al entretiempo arriba en el marcador 20-10. Además, CASI le ganó 30-20 a San Luis y consiguió escalar en la tabla de posiciones. Para cerrar, Buenos Aires superó a La Plata por 25-22.

La próxima jornada se jugará de la siguiente manera: Hindú vs. CUBA, Newman vs. Pucará, Belgrano vs. CASI, San Luis vs. Rosario, Alumni vs. La Plata y Buenos Aires vs. SIC