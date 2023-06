La mendocina Chila Pérez cerró un gran mundial de trail en Austria

Durante este fin de semana se está desarrollando el World Mountain Trail Running Championship en los increíbles senderos de Inssbruck, Austria. Entre muchos participantes de nuestra tierra se encuentra María Silvina "Chila" Perez, la mendocina que está viviendo uno de los grandes sueños de su vida. Tras haber corrido en su categoría (Trail Long), la atleta contó su experiencia a través de una serie de emotivos videos en Instagram.

Chila, que se preparó durante un largo tiempo para esta competencia, comentó sus primeras sensaciones tras haber participado en el certamen mundialista. Allí comenzó diciendo: "Viví momentos extremadamente bonitos y puse mi cuerpo al límite. Fue una carrera muy dura ya que a último momento nos agregaron 1000 metros positivos. aunque no hubo contemplación con los cortes. Debo seguir a entrenando para que no me agarre eso de nuevo".

Luego, la deportista agregó: "Quedamos muchas mujeres afuera, ya que tan solo pudieron completar la carrera 60 competidoras. Fue una carrera violenta, en donde se trepaba todo el tiempo. Las bajadas eran empinadas y una vez finalizadas, de nuevo teníamos que volver a subir". Luego agregó: "Me hubiese encantado terminar la carrera, pero tendré que ponerme más fuerte y ver en qué puedo mejorar cada día".

Tras haber cumplido uno de sus objetivos, al cual llegó por su enorme esfuerzo, voluntad y capacidad, Chila Pérez escribió: "Gracias infinitas por tanto amor. Viví momentos inolvidables. Mi alma no paraba un segundo en decir gracias, estoy acá!". Por último, cerró argumentando: "Inolvidable todos los momentos que viví con la selección, gracias a cada uno por su abrazos". Sin lugar a dudas, esta experiencia quedará guardada en para siempre en su corazón. Cabe destacar que es la segunda participación de la atleta en una cita mundialista, ya que la anterior había sido en Tailandia en 2022.