La explosiva frase de Heinze sobre el VAR tras el dudoso gol anulado a Newell's: "Depende del partido traen..."

El VAR no deja de "regalar" polémicas en el fútbol argentino. Luego de convalidar el gol de Darío Benedetto para Boca ante Lanús, el arbitraje volvió a estar en el ojo de la tormenta en el partido de Newell's y Unión. Con el partido 1-0 a su favor, Braian Aguirre había aumentado la ventaja para la Lepra, pero fue invalidado por un dudosísimo offside que hizo estallar a Gabriel Heinze, porque el Tatengue se lo empató 1-1.

El Gringo suele ser efusivo en sus conferencias de prensa, pero esta ocasión fue con mucha lógica. A los 5 minutos del segundo tiempo, Jorge Recalde puso un buen pase en cortada para Cristian Ferreyra, quien jugó al medio para la entrada solitaria del pibe Aguirre. No obstante, el VAR trazó las líneas y ratificó el fuera de juego marcado por el línea, en una situación idéntica a la del pase de Pol Fernández para Benedetto en la Bombonera.

Por eso, Heinze ironizó sobre la atención que hay sobre uno y otro partido y la participación del videoarbitraje en los mismos: "No sé cómo es la historia del VAR, pero depende la importancia del partido traen dos, cuatro, ocho o 16 cámaras… Posiblemente, hay cámaras que no se ven. Ya nos pasó con otras acciones", disparó el DT de Newell's.

Luego, el entrenador rojinegro agregó: "Lo del VAR es algo muy bueno, pero si traemos todas las cámaras, las traemos todos los partidos. Cada partido es importante. No hay un partido menos importante por un tema de la televisión". El enojo del entrerriano se podía notar en sus palabras, pero también en su rostro y tono.

Finalmente, Heinze reveló lo que le dijo al árbitro, Pablo Echavarría: "Pero, bueno, ellos son los que deciden. Es como lo que le dije al árbitro: ‘cuando vos te equivocas no pasa nada y si yo me equivoco, me echan’. Está claro”, concluyó.