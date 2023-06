Garnacho reveló su charla con Scaloni al unirse a la Selección argentina: "Me preguntó si estaba..."

Alejandro Garnacho fue convocado por Lionel Scaloni para ser parte de los amistosos que disputará la Selección argentina ante Australia e Indonesia y reveló qué le dijo el entrenador cuando decidió hacerlo parte del grupo que consiguió la Copa del Mundo en el certamen que se disputó en Qatar el pasado año.

En diálogo con TyC Sports, contó: "Con Scaloni no hablé antes de venir acá. Estuve hablando con Roberto Ayala bastante. Para que supiera antes de la lista que iba a estar. El entrenador me preguntó si estaba nervioso y yo le dije que no me pongo nervioso cuando juego y me dijo que iba a tratar de darme la posibilidad de jugar".

"Los compañeros bastante bien conmigo, muy metidos. Animándome, apoyándome... Con Messi no hablé mucho. Pasé de verlo en la tele toda mi vida y ahora lo tengo acá, es increíble, parece irreal. El entrenador me dice que esté tranquilo, que juegue como sé que me va a dar la oportunidad", expresó el futbolista del Manchester United.

Además confesó cómo vivió la consagración en Qatar: "Fue increíble. Una locura. Creo que tanto Argentina como Leo se lo merecían. Vinieron haciendo un muy buen Mundial. La final esa, con los penales, fue terrible y todo el mundo estaba sufriendo. Me tocó verlo en Manchester, porque los que no fuimos al Mundial ya habíamos vuelto".

"Lo vi con mi mamá, mi abuelo, mi hermano... Al final se dio y acabó como esperábamos", recordó Garnacho. También contó cómo lo llaman: "Acá me llaman Ale y Licha me dice Garna porque en Manchester me dicen así. Lisandro es como mi papá allá, me ayuda bastante y me dice cuando lo hago bien, cuando lo hago mal. Es una persona de 10. Me habla de la Selección".