El urgente pedido de Scaloni a la FIFA: "Nos preocupa un montón"

Este jueves, 15 de junio, la Selección argentina volverá a ver acción luego de la doble fecha FIFA que disputó a finales del mes de marzo. El equipo campeón del Mundial de Qatar 2022, que se coronó hace poco menos de seis meses, se verá las caras ante Australia a partir de las 9 (hora de Argentina), en un duelo que tendrá lugar en el estadio Nacional de Pekín.

En la previa del partido, mientras termina por definir el once que saltará desde el primer minuto al campo de juego, Lionel Scaloni le brindó una entrevista a FIFPRO, el sindicato mundial de los futbolistas. Allí el oriundo de Pujato dejó clara su postura con respecto al calendario que les toca a los seleccionados.

Para comenzar, el DT de la Selección manifestó: "La situación nos preocupa un montón, sí. Cuando jugás por ejemplo Argentina contra Venezuela, en Venezuela, no sólo está la carga del jugador del partido anterior en Europa. No es sólo el viaje, sino que después el segundo partido tenés que volver a Buenos Aires. Son otras siete horas de vuelo. La verdad que es impensado que eso pueda mejorar porque, al final, los jugadores juegan todos en Europa y los partidos son los que hay"

"La verdad que tenemos muy poco tiempo e intentamos pensar más en la recuperación que en los entrenamientos, enfocados más en el partido, porque al final lo único que queremos es que rindan al máximo y no le podemos poner mucha carga. Esto representa en sí mismo un contratiempo que hay que afrontar de la mejor manera", añadió Scaloni.

Para finalizar, el hombre galardonado con el premio The Best 2022, aseguró que los futbolistas deberían unirse para ser escuchados. "Son los actores principales, los que tendrán que plantarse en un momento y decir 'se hace esto o no seguimos'. Ellos tienen que saber que, si ellos están bien, el espectáculo va a ser mejor. Y si no están bien, si están cansados, con carga de partidos, el espectáculo es el que es. Pero es fundamental la comunicación y que todos sepan que, a pesar de que sea un show y que todo el mundo quiere que se jueguen más partidos, también es importante la recuperación y que ellos estén bien", sentenció Scaloni.