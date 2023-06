La explosiva frase de Kudelka, indignado con el grave error del VAR en el empate de Boca: “Hay cosas que se saben y…”

Boca Juniors igualó en la noche de este sábado por 1-1 con Lanús en el marco de la 20ma. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El conjunto visitante abrió la cuenta a los 46m. del primer tiempo, a través de un cabezazo de Leandro Díaz. Mientras que el elenco de la Ribera logró la igualdad, a los 44 minutos del segundo tiempo, con una aparición en el área de Darío Benedetto y la necesaria intervención del VAR.

El tanto del Pipa llegó de la mano de una habilitación de Pol Fernández, tras un buen pase a buena Alan Varela desde la zona central. El volante surgido en Boca parecía estar fuera de juego pero la jugada fue finalizada, y luego el línea levantó la bandera y anuló el gol.

El VAR, comandado por Jorge Baliño y Luis Lobo Medina, revisó la jugada y le avisó al juez Fernando Echenique que la posición de Fernández era válida, por lo que el gol fue convalidado. Sin embargo, luego sería público el detalle: la línea que trazaron para definir la posición del mediocampista de Boca partía desde sus pies y no desde cabeza (como corresponde que sea). Esto permitió que en lo fino de la jugada el futbolista esté habilitado.

Finalizado el encuentro, el entrenador de Lanús, Frank Darío Kudelka se refirió a la jugada en conferencia de prensa mostrando su malestar. "No me fui enojado con el árbitro sino con el VAR. No estoy en un estado de mucha capacidad de responder cosas. No sé por qué prefiero callarme. No estoy enojado con el árbitro, que dirigió un buen partido, pero bueno... Hay cosas que se saben y ya está”, señaló enigmático y enojado.

Las líneas del offside.

Luego del parate del fin de semana por fecha FIFA, Boca jugará el jueves 22 como visitante de Godoy Cruz de Mendoza, mientras que Lanús recibirá el sábado 24 a Talleres de Córdoba.