Un rompecabezas: las ¡16! bajas de Almirón en Boca y qué equipo puede armar para recibir a Belgrano

Boca debe barajar y dar de nuevo. La derrota ante River y el rendimiento arbitral durante ese partido quedó atrás y el entrenador Jorge Almirón debe planificar el partido ante Belgrano, sabiendo que la tabla apremia y asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores es una necesidad.

Las bajas son el principal motivo del rompecabezas que tiene Almirón. Son doce confirmadas y pueden ser 14, si no se recuperan algunos de los jugadores que mantienen alguna lesión. Las ausencias no solo son por malestares físicos, sino también por las masivas sanciones en el superclásico y por los jugadores que la institución cedió para jugar el Mundial Sub 20.

Almirón ya piensa en el partido ante Belgrano.

El arco y la línea de centrales parecen ser las mayores certezas del entrenador. Con un Romero y Figal asentados, el otro puesto en defensa volverá a ser de Facundo Roncaglia, quien aunque no tiene un gran nivel, es el más competitivo ante las lesiones de Rojo y Valdéz. En ese puesto también es baja el juvenil Di Lollo, convocado por Mascherano para el Mundial. Se descarta la opción Valentini porque fue expulsado.

Los laterales están en duda. La ausencia de Barco (también va al Mundial) podría estar suplida por Sández, aunque se espera por la evolución de un Fabra que le traería la primera buena noticia al entrenador de Boca. Si el colombiano está recuperado, será titular. Del otro lado, Advíncula es el que mejor está, aunque se desconoce Almirón no continúa con la idea de ponerlo de volante.

Barco jugará el Mundial Sub 20.

En el mediocampo, la otra gran noticia para el DT: cumplió la fecha de suspensión Martín Payero y será titular. ¿La mala? Es el único a disposición. Varela y Equi Fernández fueron expulsados y Pol Fernández llegó a la quinta amarilla. ¿La sorpresa? Esteban Rolón se perfila de esta manera como titular en la mitad de la cancha. Lo acompañarían Óscar Romero y Cristian Medina, que la rompió ante River.

Payero vuelve a ser titular.

En el ataque, Villa y Vázquez se perfilan como titulares aunque el técnico esperará la evolución de Benedetto, baja de los últimos partidos por lesión. En estos puestos se acumulan las bajas de Miguel Merentiel (expulsado), Langoni y Ceballos (lesionados). El Pipa puede sumarse a esta lista.

Por lo tanto, un posible once de Boca para recibir al Pirata el domingo desde las 19 sería con Sergio Romero; Luis Advincula, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal y Frank Fabra o Agustín Sández; Cristian Medina, Esteban Rolón, Martín Payero; Óscar Romero, Luis Vázquez y Sebastián Villa.