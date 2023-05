Turf: el Hipódromo de Mendoza mostró su peor versión

Dos carreras anuladas (ambas cuadreras), un atraso de más de 35 minutos y varias competencias con pocos animales en gateras, son datos suficientes para comprender que el turf mendocino no tuvo ayer una gran jornada de carreras. El público acompañó como siempre (pero habrá que ver hasta cuando los aficionados soportan tantos errores en la organización de las reuniones).

La jornada fue la primera del mes de mayo y una de las más flojas de los últimos tiempos. En la primera del día (sobre 1100 metros) sólo participaron tres caballos y del total de las cuatro cuadreras concertadas, sólo se disputaron dos. A la hora de continuar describiendo el flojo nivel de la quinta reunión del año, habrá que agregar que en el clásico central del día apenas participaron cinco animales. Claramente la actividad tiene muchas tuercas por ajustar. El punto es que el tiempo pasa y los errores se repiten. Todos los indicadores son muy poco alentadores de cara a lo que resta de la temporada.

En lo que se refiere a lo estrictamente turfístico el clásico de la jornada quedó en poder del favorito Río Franco. El hijo de Interdetto sumó se segunda victoria consecutiva. Hoy el pupilo de Ramón Abrales doblegó por varios cuerpos a Nunca Digas Never en el muy bien tiempo de 1’ 17” 3/5 para 1300 metros (a 1/5 del récord de la distancia). El ganador tomó la vanguardia a poco de largar y se vino cómodo hasta el disco. Río Franco fue conducido al triunfo por Facundo Maximiliano Campos, uno de los mejores jinetes de la actualidad en nuestro Hipódromo.

ISLA MARÍA MADRE MOSTRÓ CONDICIONES

En la prueba reservada para productos de dos años perdedores la ganadora fue Isla María Madre (Suggestive Boy). La representante de la caballeriza La Gran Fortuna se repuso de su traspié en el debut, venciendo por tres cuerpos a Sky Motor en el buen registro de 1’ 6” 3/5 para once cuadras.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura quedó en poder del jockey José Eliezer Alves Silveyra. El brasileño obtuvo un destacado triplete. Arrancó con Suave Silver, continuó con Choice Hero (ganando una linda carrera) y cerró con Isla María Madre. Gran jornada para otro de los excelentes profesionales del medio.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras de la zona Cuyo se disputa este domingo 14 de mayo en La Punta. Mientras que en Mendoza la actividad regresará el jueves 25 de mayo.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “DÍA DEL HIMNO” - (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ÁNGEL MAYOR 56 W. Escudero

2° LUIGGI ISLAND 57 D. Gómez 5 ½ cpos

U° GALÁN RIG 55 J. Gómez 15 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,10. Tiempo: 1’ 6” 2/5. Por: Storm Mayor y Grillita Plus, de 3 años. Cuidador: O. González. Stud: San-Ita. Candidato de MDZ OnLine.

2da carrera

Premio: “DOÑA MANUELA INC” - (Extraoficial) – 600 metros

ANULADA POR FALTA DE RATIFICADOS

3 ra carrera

Premio: “VÍO VECES” – (Cat. Interior) – 1100 metros

1° CARICÓ LEF 55 D. Ledesma

2° LEYENDA DEL MILAGRO 60 J. Luna 2 cpos

3° SUMUNCURA 55 F. Campos 5 cpos

4° HIT SMART 55 J. Gómez 3 cpos

5° SEÑORA DE FANCY 56 D. Gómez 1 ½ cpos

6° TAMI VILLANA 57 S. Quinteros ¾ cpo

7° JOSEFINA HOCW 56 W. Escudero 1 cpo

8° FIESTA ENSALA 56 N. Aguirre 5 cpos

U° MISS ATÓMICA 56 J. E. Alves S. 8 cpos

(*) Partió con desventajas.

Corrieron Todas. Dividendo del Ganador: $ 3,80. Dividendo de la Combinada: $ 10,55. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,40. Dividendo de la Trifecta: $ 55,85. Tiempo: 1’8” 2/5. Por: Art Master y Urbanizy, de 6 años. Cuidador: E. Rivamar. Stud: Los Sauces. Candidata de MDZ OnLine.

4 ta carrera

Premio: “PEINTRE TRIOMPHE (2019)” – (Cat. Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SUAVE SILVER 56 J. E. Alves S.

2° STORMY SAVAGE 57 D. Gómez 6 cpos

3° CHE CARIOCA (*) 57 F. Campos distanciamiento

4° NIÑA VENUS 57 J. Gómez pczo

5° PRADA GIRL 55 D. Ledesma 1 ½ cpos

6° TABATINGA 53 S. Quinteros 1 ½ cpos

U° LUZ CAUTIVA 56 W. Escudero ½ cpo

(*) Distanciada del 2do al 3er puesto por las molestias ocasionadas a Stormy Savage.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,35. Dividendo de la Combinada: $ 23,15. Dividendo de la Imperfecta: $ 3. Dividendo de la Trifecta: 183,45. Tiempo: 1’ 13” 2/5. Por: Lucky Island y Suave Finder, de 5 años. Cuidador: F. Catapano. Stud: El Principiante.

5 ta carrera

Premio: “DÍA INTERNACIONAL DEL PERIODISTA DE TURF” – (Cat. Int.) – 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CHOICE HERO 57 J. E. Alves S.

2° GRILLO MAYOR 59 D. Gómez v/mínima

3° MAKYMAN 55 D. Ledesma 2 ½ cpos

4° UN PANDO 55 F. Campos 3 cpos

5° VALID RATE 55 S. Quinteros 1 ½ cpos

U° EVO ENDIABLADO 55 N. Aguirre pczo

No corrieron: (5) BLUE JOHAN. Dividendo del Ganador: $ 7,90. Dividendo de la Combinada: $ 18,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 2. Dividendo de la Trifecta: 234,65. Tiempo: 1’ 38” 4/5. Por: Andromeda’s Hero y Glory Choice, de 4 años. Cuidador: S. Fernández. Stud: Gringo. Enemigo de MDZ OnLine.

6ta carrera

Premio: “SANGRE NUEVA” – (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ISLA MARÍA MADRE 56 J. E. Alves S.

2° SKY MOTOR (*) 55 D. Ledesma 3 cpos

3° ENAMORADA CHUCK 52 S. Quinteros 6 cpos

4° YELLOW GAGA (**) 55 F. Campos 4 cpos

5° WHITE AND MACKAY 59 J. Luna 3 cpos

U° EL MENTAO 55 E. Sosa 2 cpos

(*) Reclamó contra Isla María Madre y no prosperó.

(**) Reclamó contra Isla María Madre y Enamorada Chuck y no prosperó.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,85. Dividendo de la Combinada: $ 11,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 7,60. Dividendo de la Trifecta: $ 98,40. Tiempo: 1’ 6” 3/5. Por: Suggestive Boy e Isola de Capri, de 2 años. Cuidador: J. Stirpa. Stud: La Gran Fortuna. Enemiga de MDZ OnLine.

7 ma carrera

Clásico: “DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO” - (Categoría Interior) - 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° RÍO FRANCO 57 F. Campos

2° NUNCA DIGAS NEVER 60 J. Gómez 7 cpos

3° PORCHY 56 D. Gómez 1 ½ cpos

4° ULTRA FAMOSO 56 W. Escudero 7 ½ cpos

U° GUEST SEATTLE 57 C. López 10 cpos

No corrieron; (2ª) VAPORETTO INC. Dividendo del Ganador: $ 3,20. Dividendo de la Combinada: $ 3,95. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,50. Tiempo: 1’ 17” 3/5. Por: Interdetto y Bonjoy, de 4 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Cerrillos de Salta. Candidato de MDZ On Line.

8va carrera

Premio: “MEDIA LUNA BLUE” - (Extraoficial) - 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BONITA DADA 58 J. Solorza

2° COLOMBIANA 59 A. Miranda 1 cpo

3° UH GALLARDO 58 J. E. Alves S. hocico

4° ARISIN 60 R. Argüello 1 cpo

5° CHIMICHURRI 59 F. Gómez 1 ½ cpos

U° QH SIXES PICANTE 60 E. Montaña 22 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,05. Dividendo de la Combinada: $ 21. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,30. Dividendo de la Trifecta: $ 87,50. Tiempo: 14” 2/5. Cuidador: P. Guerra. Stud: Sierras Pintadas.

9 na carrera

Premio: “SOL PEN” - (Extraoficial) - 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CARTA BLANCA 60 R. Argüello

2° MATRERO 58 S. Quinteros ½ cpo

3° KING CONSTANTINO 58 M. Bascuñán pczo

4° DROGADICTO 60 J. Campanello 1 cpo

5° GRAN HERMANO 58 J. Solorza ½ cpo

U° YANKEE GOLD 60 A. Bonada 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,05. Dividendo de la Combinada: $ 20,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 27,70. Dividendo de la Trifecta: $ 272,30. Tiempo: 14” Cuidador: C. Delgado. Stud: Los Gallineros. Candidata de MDZ OnLine.

10 ma carrera

Clásico: “1 DE MAYO” - (Extraoficial) - 275 metros

ANULADA POR FALTA DE RATIFICADOS