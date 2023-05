Río Franco va por su segundo triunfo en fila

El Hipódromo de Mendoza abrirá sus puertas hoy para ofrecer su primera jornada de carreras del mes de mayo. La programación ofrece un total de diez carreras, las cuales se extenderán hasta las 16.30 (permitiendo a los aficionados volver a sus hogares para el clásico entre River y Boca que comienza a las 17.30). El ingreso a la Catedral tendrá un costo de $ 1000 (desde hoy comienza a regir un aumento, antes costaba $ 500).

De las diez competencias del día seis son largas y el resto cuadreras. En ambas especialidades habrá clásicos. La central será la séptima de la jornada (Clásico “Día Internacional del Trabajo”) donde el favorito es Río Franco. El hijo de Interdetto cuenta con un total de tres victorias en el Hipódromo La Plata y viene de ganar en muy buena forma en Mendoza. El pasado 16 de abril se impuso por varios cuerpos a Pay All en una competencia de 1300 metros dejando notable impresión. Ese día se impuso de punta a punta, fórmula que buscará repetir esta tarde. Le sale al cruce los buenos de Nunca Digas Never , ganador este año del Clásico “Carnaval” por cinco cuerpos a Vaporetto Inc. Si llega a estar de buenas el de Abrales puede ser un hueso muy duro de roer. Misma consideración para Porchy, quien acumula dos victorias en fila y salta al plano clásico dispuesto a demostrar toda su regularidad.

Entre las “cortas” el clásico va en último turno y aparentemente sólo contará con tres anotados, debido a que Supremo no sería de la partida.

A continuación el detalle del programa:

1ra carrera - 1100 metros -10.30 horas

(Perdedores)

1-Galán Rig

2-Viaje a Disney

3-Redman

4-Señor Eduardo (no correrá)

5-Ángel Mayor

6-Luiggi Island

7-Igual Cesario

GANADOR: (5) ÁNGEL MAYOR

ENEMIGO: (1) GALÁN RIG

SPORT: (3) REDMAN

2da carrera - 600 metros – 11 horas

(Concertada)

1-Central Bue Cello

2-Seattle Román

3-Decumates

4-Rápidos Reflejos

GANADOR: (1) CENTRAL BUE CELLO

ENEMIGO: (3) DECUMATES

SPORT: (2) SEATTLE ROMÁN

3ra carrera - 1100 metros - 11.40 horas

(Perdedoras)

1-Josefina Hocw

2-Tami Villana

3-Leyenda del Milagro

4-Fiesta Ensala

5-Hit Smart

6-Miss Atómica

7-Sumuncura

8-Caricó Lef

9-Señora de Fancy

GANADOR: (8) CARICÓ LEF

ENEMIGO: (2) TAMI VILLANA

SPORT: (7) SUMUNCURA

4ta carrera - 1200 metros - 12.20 horas

(Ganadoras de una)

1-Stormy Savage

2-Suave Silver

3-Tabatinga

4-Prada Girl

5-Niña Venus

6-Che Carioca

7-Luz Cautiva

GANADOR: (5) NIÑA VENUS

ENEMIGO: (1) STORMY SAVAGE

SPORT: (7) LUZ CAUTIVA

5ta carrera - 1600 metros – 13 horas

(Ganadores de una y dos)

1-Un Pando

2-Choise Hero

3-Evo Endiablado

4-Grillo Mayor

5-Blue Johan

6-Makyman

7-Valid Ride

GANADOR: (4) GRILLO MAYOR

ENEMIGO: (2) CHOICE HERO

SPORT: (1) UN PANDO

6ta carrera - 1100 metros - 13.40 horas

(Productos Perdedores)

1-El Mentao

2-Sky Motor

3-White And Mackay

4-Yellow Gaga

5-Enamorada Chuck

6-Isla María Madre

GANADOR: (1) EL MENTAO

ENEMIGO: (6) ISLA MARÍA MADRE

SPORT: (2) SKY MOTOR

7ma carrera - 1300 metros - 14.20 horas

Clásico: “Día Internacional del Trabajo”

1-Rio Franco (57)

2-Nunca Digas Never (60)

2ª-(Vaporetto Inc (64)

3-Guest Seattle (57)

4-Ultra Famoso (56)

5-Porchy (56)

GANADOR: (1) RÍO FRANCO

ENEMIGO: (2) NUNCA DIGAS NEVER

SPORT: (5) PORCHY

8va - 250 metros - 15.10 horas

(Concertada)

1-Colombiana (Señorita Santi)

2-Chimichurri

3-QH Sixes Picante (Picante)

4-Uh Gallardo

5-Bonita Dada (Doña Serafina)

6-Arisin

GANADOR: (1) COLOMBIANA

ENEMIGO: (4) UH GALLARDO

SPORT: (2) CHIMICHURRI

9na carrera - 250 metros - 15.50 horas

1-Matrero

2-Gran Hermano

3-King Constantino (Alfarero)

4-Carta Blanca

5-Drogadicto

6-Yankee Gold (1938)

GANADOR: (4) CARTA BLANCA

ENEMIGO: (2) GRAN HERMANO

SPORT: (3) KING CONSTANTINO

10ma carrera - 275 metros - 16.30 horas

Clásico: “1 de Mayo”

1-Amigo Talentoso

2-Doña Itza (Guadalupe)

3-Supremo

4-Rayito

GANADOR: (2) DOÑA ITZA

ENEMIGO: (4) RAYITO

SPORT: (1) AMIGO TALENTOSO

A continuación el detalle del programa: