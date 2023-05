La tajante sentencia del DT del PSG tras la sanción a Messi: "Tomé la decisión de…"

Christophe Galtier es la primera voz oficial del París Saint Germain que habla sobre la sanción a Lionel Messi. El entrenador, en la conferencia previa al partido con Troyes, reconoció que el club atraviesa un momento no deseado y aseguró que habrán discusiones para que el argentino pueda volver a jugar cuando cumpla con la pena. Algunos medios franceses habían adelantado la decisión del entrenador sobre su punto de vista al respecto y lo confirmó con los dichos de este viernes.

"La dirigencia me informó su decisión de suspender a 'Leo'. Entonces tomé la decisión de no hablar al respecto. Veremos cuando vuelva, veremos qué pasa, obviamente habrá discusiones con todo el club, pero también con 'Leo' que es el primer implicado", expresó sin dar demasiados detalles.

Galtier fue claro y directo.

Además, en la charla, lanzó un palazo para los medios que cubren el día a día del club al decir que “hay un desfase entre lo que puedes decir, todo lo que puedes inventar y la realidad del vestuario". "Decirles que estamos viviendo un período agradable, no, eso les concedo. No creas que a los jugadores les importa un carajo las derrotas. Vi su reacción tras la caída ante el Lorient. Sabemos que eso no es suficiente y que hay un título por el que apostar. El campeonato será difícil hasta el final”,

También repudió la reacción de los ultras contra Messi y la "visita" a la casa de Neymar: "Hay que tener cuidado con eso. La privacidad debe seguir siendo privacidad. Puedo entender la ira y la decepción de los seguidores. Puedo entender que nos manifestemos en el lugar de trabajo, aquí o frente a las oficinas. Es inaceptable".

El campeón del mundo con Argentina y siete veces Balón de Oro no podrá ni jugar ni entrenarse mientras dura la suspensión que le ha impuesto el club y se perderá al menos los encuentros de liga ante el Troyes (el 7 de mayo) y el Ajaccio (el 13).