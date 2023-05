La fuerte acusación sobre racismo de Pepe a un jugador argentino: "Me dijo..."

El Porto no le pierde pisada al Benfica en el marco de la Primeira Liga de Portugal, y este jueves también se clasificó a la final de la Copa Portugal. Lo hizo con una victoria por 3 a 2 en la vuelta de las semifinales ante el Famalicao del argentino Santiago Colombatto, quien tuvo un fuerte cruce horas después con el defensor central Pepe.

El experimentado ex Real Madrid acusó al argentino de haber tenido un gesto racista contra él. "Me llamó mono", señaló en la dura denuncia. Todo comenzó sobre el final del partido cuando, cuando un compañero de Pepe cruzó en una pelota dividida a Colombatto en la mitad de la cancha y el central del Porto salió a recriminar que se levante.

La imagen era digna de una jugada cualquiera, hasta que el exjugador de la Selección de Portugal empezó a mostrar un enojo desmedido y se acercó hasta el cuarto árbitro para reclamar lo que ya parecía ser un dicho desmedido del argentino. Una vez finalizado el encuentro, Pepe dio su versión de los hechos: "Es muy triste que esto ocurra entre atletas de este nivel. Desgraciadamente, el árbitro no tuvo coraje porque lo escuchó. Colombatto me llamó 'mono'".

"Escuchó todo. Decía que no había sido 'mono', que había sido 'monada'. Le dije que estaba decepcionado. No mereció que le saludara. Tenía la autoridad y la evidencia para poder cambiar una historia oscura en el fútbol", amplió.

Santiago Colombatto. Foto: @FCF1931_Oficial

Colombatto, tras recibir la dura acusación, quiso aclarar la situación y se mostró "dolido" por la versión del portugués. "Anoche sucedió algo muy triste durante el partido contra el Porto. No fue la derrota ni la eliminación. Un futbolista del equipo rival, al que admiro y considero referente, me acusó en falso de haberle llamado 'mono'. Quiero pensar que fue una equivocación, que no escuchó correctamente lo que yo dije, aunque analizando su comportamiento posterior tengo serias dudas al respeto", comenzó el descargo.

El jugador ex Selección Argentina Sub 20, explicó luego: "Mis palabras fueron textualmente ‘Me pegaste un patadón boludo’. Ahí estarán las imágenes para corroborarlo. Se lo dije, además, en un tono cercano y amigable, dentro de lo que es el contexto de un partido y en consecuencia con lo que la figura de Pepe significa para mí. Tanto es así que tras el choque busqué a Pepe en los vestuarios para aclarar lo sucedido, pero él no quiso siquiera escucharme".

"Jamás he tenido una actitud ni un comentario racista ni durante mi carrera profesional ni desde chico. Tampoco permito que este tipo de ofensas se comentan en mi presencia. Mis valores están por encima de todo. Puedo tener mil defectos, pero el racismo no es uno de ellos y no voy a permitir que nadie manche mi nombre de ese modo. No dejaré que mi hijo escuche de la boca de nadie que su padre es racista", continuó.

Finalmente, agregó: "Pepe, el dolor que ha generado tu acusación tanto a mi familia como a mí es indescriptible, pero todo el mundo tiene derecho a equivocarse y mi mano siempre estará tendida para aclarar lo sucedido. Ojalá reconozcas tu error para volver al lugar que te corresponde como referente en el mundo del fútbol y estar así a la altura del escudo que defiendes".