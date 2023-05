El DT del fútbol argentino que coincidió con Riquelme: "En general se está jugando mal"

Como cada vez que enfrenta los micrófonos, Juan Román Riquelme da que hablar. En esta ocasión fue Ricardo Zielinski quien se refirió a las palabras del máximo ídolo de la historia de Boca. En una entrevista con diario Clarín, el DT de Independiente recordó los dichos del 10, quien en el mes de febrero aseguró que ningún equipo del fútbol argentino juega lindo, debido a que estuvo mucho tiempo parado.

El Ruso, no dudó a la hora de coincidir con el vicepresidente del Xeneize: "El otro día Riquelme dijo que en el fútbol argentino se está jugando mal. Y en general se está jugando mal hace varios años, no ahora. Porque el jugador distinto cada vez dura menos en la Argentina".

Zielinski coincidió con Riquelme.

Sobre los esquemas tácticos y la diferencia con el fútbol europeo, Zielinski soltó: "Los sistemas se descomponen cuando la pelota arranca. Un entrenador tiene que adaptarse a los jugadores que tiene y que jueguen cómodos. Los sistemas son realmente numeritos de teléfono porque cuando atacás y cuando defendés los sistemas se descomponen. En Europa ya no se habla de eso, se habla de bloques ofensivos y defensivos. En la Argentina todavía estamos hablando de otros temas".

"Lo ideal sería hablar difícil, hacer un discursito muy bueno... Entre cuatro o cinco entrenadores del mundo podés hacer un discurso bueno. Y así podés vestirte de algo que no sos. A mí no me gusta eso. Me gusta ser como soy. Si jugamos mal, te digo que jugamos mal. Si defendí, digo que defendí. Te soy honesto, es jodido", añadió el Ruso.

Para finalizar, dejando un tiro por elevación a aquellos que deciden criticarlo, Zielinski sentenció: "Mis equipos siempre, en los últimos años, estuvieron entre los cinco o seis más goleadores. En parte -las críticas- las tomo como una falta de respeto. Respetar a la gente es decir que vas a hacer algo y desarrollarlo adentro del campo. Pero si decís algo maravilloso y después ves el partido y decís: '¿Dónde está lo maravilloso?'".