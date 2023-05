El comunicado de Rafa Nadal que preocupa al mundo del tenis de cara a Roland Garros: "Siento anunciar que…"

El tenista español Rafael Nadal continúa dando malas noticias. Tras anunciar hace unos días su ausencia al Madrid Open que este domingo disputará la final, este viernes comunicó su baja también para el Masters 1000 de Roma, por la lesión que arrastra en el psoas ilíaco.

El anuncio definitivamente preocupa a sus fanáticos y al mundo del tenis en general, considerando que se aproxima una nueva edición del Roland Garros, que se disputará desde el 22 de mayo hasta el 11 de junio. El torneo en Francia será el segundo grande de la temporada, ya que el primero, en enero, fue el Abierto de Australia.

Desde la segunda fase de ese torneo que Nadal arrastra la lesión. Cayó en aquella oportunidad ante el estadounidense Mackenzie McDonald.

¡Hola a todos!

Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos sabéis cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos. pic.twitter.com/attH8MQWU4 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 5, 2023

El español se ausentó de Montecarlo, del Conde de Godó en Barcelona y del Masters 1000 de Madrid. Actualmente quedó relegado al puesto 14° del ranking ATP y encima no pudo defender los torneos sobre polvo de ladrillo, su principal fuerte.

El tenista de 36 años, sin embargo, contó que si bien notó "una mejoría estos últimos días", expresó que "son muchos meses sin haber podido entrenar a un nivel alto y el proceso de readaptación tiene sus tiempos y no me queda más remedio que aceptarlos y seguir trabajando". Por lo que si bien hay una luz de esperanza, no está confirmada su presencia en uno de los torneos más importantes del calendario, como lo es el Roland Garros.