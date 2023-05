Difunden fotos de las heridas de Mura tras la patada de Barco y el codazo de Villa

Los ecos de un caliente Boca-Racing por la Liga Profesional siguen latentes de la mano de las recientes declaraciones de Facundo Mura, el lateral de la Academia que tras el empate ante Flamengo por Copa Libertadores se quejó de los golpes recibidos por parte de los jugadores del Xeneize.

"No se habló mucho porque Boca jugó Libertadores y ahora juega contra River. Está a la vista, se pusieron en duda muchas cosas. Lo que me pregunto es si nos cuidan a nosotros, más allá de las jugadas polémicas o dudosas", expresó. Y añadió luego: "Si me agarra la patada de Barco, hoy el partido contra Flamengo lo estoy viendo desde el sanatorio. Me hicieron dos tomografías en la cabeza por el golpe de Villa".

El malestar de Mura es visible ante las cámaras de la televisión. El futbolista recibió un planchazo de Valentín Barco, por el que el joven lateral recibió una amonestación. El VAR revisó la jugada pero no vio una agresión necesaria para modificar el fallo y expulsarlo.

Luego, el mismo futbolista fue víctima de un codazo que, a priori, parecía involuntario a la altura del rostro. La jugada también fue vigilada por el videoarbitraje pero tampoco hubo roja. "No están para cuidarnos los árbitros", se preguntó anoche Mura.

Así quedó Facundo Mura tras el gol de Villa.

En este contexto, este viernes se viralizaron dos fotos de cómo quedó el futbolista de Racing cuando fue trasladado al vestuario de la cancha de Boca. Las fotos, difundidas por DataRacing, muestran al lateral con apoyado con la cabeza ensangrentada y un corte en la ceja. También se muestra su canilla, con dos raspones de los tapones de Barco.