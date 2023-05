La fuerte confesión del árbitro Espinoza: “Se me cruzó por la cabeza…”

Fernando Espinoza rompió el silencio luego de su polémica actuación en el partido entre Atlético Tucumán y San Lorenzo. El árbitro habló a corazón abierto, expresó que no es "soberbio", reveló que tuvo una extensa charla con Lucas Pusineri luego del encuentro disputado en el estadio del Decano y realizó una fuerte confesión: "Se me cruzó por la cabeza dejar el arbitraje".

"El tiempo va acomodando todo y volvieron las ganas. Voy a cuidar mis años de trayectoria, a cambiar lo que tenga que cambiar y a defender todo el trabajo que hay detrás", expresó en DirecTV Sports, donde expresó que se el DT del conjunto tucumano se ganó su respeto luego de un encuentro que mantuvieron en el vestuario y contó el motivo de la expulsión del Bebe Acosta.

"Después de ese partido (Atlético-San Lorenzo) tuve una charla con Pusineri. Estuvimos una hora hablando y se ganó mis respetos", dijo y explicó: "Yo a Acosta lo echo por insulto". Aquella noche, el jugador fue durísimo con el juez y hasta lo invitó a arreglar las cosas afuera de la cancha: "Vamos a ver si es guapo ahí afuera, cagón de mierda... porque es un cagón y encima nos caga en todas las canchas. Él tiene que hablar con los jugadores, acá nadie es guapo por tener una tarjeta roja en el bolsillo".

"No hay palabras para este tipo, es un soberbio, no se le puede decir nada, se cree el jefe. ¿Qué se piensa?", agregó el Bebe y, al respecto, Espinoza respondió: "No me considero un árbitro soberbio. Dentro de la cancha soy un árbitro serio. Tampoco es que me la paso contando chistes como hacía Baldassi".

El pasado fin de semana el mendocino iba a hacer su reaparición en el partido entre Unión y Lanús, que finalmente se suspendió por las fuertes tormentas en Santa Fe que generaron la rotura de algunas instalaciones en el estadio del "tatengue". "A mí no me suspendieron, yo frené por un problema personal. Le quiero agradecer mucho al director de árbitros Federico Beligoy", cerró.