Fórmula 1: el duro accidente de Checo Pérez que puede costarle el campeonato

Sergio Pérez (Red Bull) protagonizó un incidente durante la clasificación de la Fórmula 1 que puede costarle el campeonato. El mexicano, que en el primer tramo de la clasificación estaba segundo, cometió un exceso en la primera curva del circuito de Mónaco y, en ese muro, quedaron sus chances de conseguir una nueva pole en un escenario donde el año pasado ganó.

Checo, segundo en el Mundial, con 105 puntos -catorce menos que el líder, su compañero neerlandés Max Verstappen-, perdió, en Santa Devota, el control de su monoplaza, que tuvo que ser retirado de la pista por una grúa; y arrancará desde la última posición de la parrilla este domingo en la carrera más icónica del calendario.

El accidente que deja sin chances de pelear por la pole a Checo Pérez. El mexicano se pegó fuerte durante la Q1 y daño bastante el Red Bull. Golpe de escena muy importante en el Gran Premio de Mónaco. En ese momento, estaba segundo por detrás de Max Verstappen en la sesión. pic.twitter.com/eGS1X1IsSE — Diego Zárate (@diegozarateof) May 27, 2023

"Es un golpe muy duro en lo personal. No recuerdo cuándo tuve un error tan costoso. Venía encontrando los límites, perdí el auto de atrás y lo perdí muy tarde, no pude ir a ningún lado. Un golpe durísimo y apenado con el equipo, porque veníamos haciendo un gran trabajo y teníamos una gran oportunidad hoy", declaró Sergio Pérez.

Luego, en la misma línea, agregó: "Los cambios que hicimos fueron naturales. No me esperaba que el auto me girara tanto de la parte de atrás. Cambiamos el balance mecánico, pero nada drástico para tener ese problema. Si llega la lluvia nos podrá ayudar, pero creo que en seco no hay mucho que hacer". "Es el peor circuito para pasar”, concluyó Pérez.

El bravo piloto tapatío, entonces, deberá pensar una estrategia que le permita meterse dentro de la zona de puntos ya que un podio parece algo muy complicado para conseguir teniendo en cuenta lo estrecho del escenario monegasco.