¿Se junta con Messi? El campeón del mundo que fue sondeado por el Barcelona

Al igual que el de Lionel Messi, el futuro de Ángel Di María está rodeado de signos de pregunta. Tras una temporada en Italia, el Fideo no continuará en la Juventus, que no renovará su contrato. Codiciado como en todos los mercados de pases, el campeón del mundo tiene varios clubes interesados para hacerse de sus servicios, entre ellos el Barcelona.

Tema Ángel Di María.



Salvo giro radical, NO va a renovar con la Juventus.



Sondeos de Barcelona, Benfica, Galatasaray y equipos árabes.



El Fideo prioriza quedarse en Europa.@relevo https://t.co/O8X7iieau6 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 26, 2023

Pese a que fue una de las principales figuras del equipo, desde Italia informaron que la Vecchia Signora no tendría entre sus planes extender el vínculo con el jugador de la Selección argentina. La edad y el salario del ex PSG terminaron por inclinar la balanza hacia el "no" en Turín.

Por eso, el nombre de Di María aparece como uno de los jugadores más interesantes del próximo mercado de pases. Según el periodista italiano Matteo Moretto, el rosarino aparece en la carpeta y habría sido sondeado por Galatasaray, Benfica y nada menos que el Barcelona.

Di María busca club: ¿dónde jugará?

El Galatasaray, y el fútbol turco en general, suele ser un destino habitual para aquellos jugadores que están en el final de su carrera, pero no quieren pasar sus últimos partidos en ligas menos competitivas como Estados Unidos o alguna en Medio Oriente. Por su parte, el Benfica buscaría el regreso de uno de sus hijos pródigos, ya que Di María jugó allí de 2007 a 2010 en su primera experiencia en el fútbol europeo.

No obstante, ninguno de esos clubes generó tanto ruido como el interés del Barca por el Fideo, que jugó cuatro años en el Real Madrid y ganó una Champions League. Un posible reencuentro con Messi y mantenerse en las mejores competencias de Europa pueden ser un punto a favor de los culés para concretar la llegada de Di María, que estuvo cerca de desembarcar en el Camp Nou en 2022.