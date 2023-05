Cuál podría ser el rival de la Selección argentina en los octavos de final

La Selección argentina goleó a Nueva Zelanda por 5-0 en San Juan y cerró la fase de grupos del Mundial Sub 20 con puntaje ideal. Con tres victorias, la Albiceleste pasó octavos de final como primera de su zona, por lo que enfrentará a uno de los cuatro mejores terceros. Sin embargo, todavía no conoce rival.

A lo largo del fin de semana, los grupos C, D, E y F definirán a sus clasificados y terminarán de darle color al cuadro final de la Copa del Mundo juvenil. Por esta razón, Argentina tiene varios posibles contrincantes, dependiendo de algunos resultados y variables como diferencia de gol.

Como fue mencionado anteriormente, el rival saldrá de uno de los cuatro mejores terceros que se meterán a octavos por la ventana. Por ahora, el panorama de los terceros es el siguiente: El grupo A término con un 3° con 4 puntos (Nueva Zelanda) y el B terminó con un 3° con 3 puntos (Eslovaquia).

Los grupos D y E ya tienen terceros con al menos 3 puntos. Si este sábado Israel (1 punto) no le gana a Japón y Senegal (1 punto) no le gana a Colombia, el grupo C no tendrá un mejor tercero, el grupo A tendrá un mejor 3° y, por ende, Argentina irá en octavos contra el 3° del Grupo D (Italia, Brasil o Nigeria).

Si ganan Israel y Senegal, habrá un tercero del C clasificado sí o sí con 4 puntos, por eso ahí la Selección argentina iría con el 3C, que será el que tenga menos diferencia de gol entre ambos. Por último, si gana uno solo de los dos,, habrá que esperar para ver si el rival es el 3C, el 3D o el 3E.