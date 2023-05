Turf: Martignac viene por la gloria

Por Fernando Gabrielli.

El Hipódromo de Mendoza abrirá sus puertas hoy para ofrecer una de sus jornadas de carreras más tradicionales de la temporada. Una vez más el “25 de Mayo” se celebrará en la Catedral (en esta oportunidad con menos brillo que en anteriores ocasiones). La jornada dará comienzo a las 12.20 horas y sólo ofrecerá ocho carreras (habrá que quedarse con el recuerdo de aquellas ediciones donde se corrían hasta quince contiendas). No habrá competencias muy numerosas y tampoco muchas cuadreras (sólo tres cuando solían ser la columna de estas jornadas). De hecho, la programación no contará con participación de “ligeros de fama”. Pero a esta altura y teniendo en cuenta el mal momento del Hipódromo de Mendoza (en varios aspectos) habrá que conformarse con que al menos haya carreras (a este paso y con la falta de compromiso que muestra la dirigencia provincial hacia la actividad, no va a ser fácil mantener al turf en pie mucho tiempo más).

En lo referido estrictamente al turf, el programa ofrece un total de cuatro clásicos. Uno para fondistas, otro para productos, uno de velocidad y otro cuadrero.

La prueba jerárquica más importante del día será el Clásico “25 de Mayo” donde volverá a escena el bueno de Martignac. El mejor potrillo de Mendoza de la temporada 2021 regresa a la provincia luego de haber realizado una interesante campaña en Buenos Aires. En su última salida en los máximos (el 26 de abril pasado) venció por diez cuerpos en el Hipódromo de Palermo en una prueba reservada para ganadores de una, sobre 1600 metros. Antecedente más que valioso para la jornada de hoy. El Hijo de Master Of Hounds que representa a la caballeriza Los Vascos buscará una buena performance hoy para, seguramente, ser parte de la edición 2023 del Santo Patrono Santiago.

Le salen al cruce Bellaco Song y Pulpinello. El primero fue segunda de Kennedy Back (a tres cuerpos) en el Clásico “Vendimia” disputado sobre esta pista en marzo pasado. Vuelve a la arena el pensionista de Abrales y con todos los papeles en regla como para mostrar lo que vale. Pulpinello por su parte, un veterano de mil batallas, buscará demostrar que todavía tiene mucho para dar. En su última salida no tuvo una gran clasificación en el Vendimia pero antes de esto había escoltad al bravo Sebi Moro.

En el clásico de velocidad vamos a manos y patas del regular Vaporetto Inc. Mientras que entre los productos nos jugamos con Isla María Madre. En la cuadrera nuestro voto será defendido por Doña Itza.

A continuación el detalle del programa:

1ra carrera - 600 metros - 12.20 horas

(Concertada)

1-Spring Ever

2-Central Bue Cello (Fiel Amigo)

3-Inyectado

4-Seattle Román

GANADOR: (2) CENTRAL BUE CELLO

ENEMIGO: (4) SEATTLE ROMÁN

SPORT: (1) SPRING EVER

2da carrera - 350 metros- 13 horas

(Concertada)

1-Azaroso Biz

2-Justa Celina

3-Psychologist (Cholito)

4-Deseada

GANADOR: (4) DESEADA

ENEMIGO: (2) JUSTA CELINA

SPORT: (3) PSYCHOLOGIST

3ra carrera - 1400 metros - 13.40 horas

(Ganadores de una)

1-Señor Eduardo

2-Mr. Beckham

3-The Jan Greeley

4-Erenotzu

5-Huixtan

6-Quiet Serrano

7-Fury's Game

8-Bauty Man

9-Expressive Cafu

GANADOR: (7) FURY´S GAME

ENEMIGO: (1) SEÑOR EDUARDO

SPORT: (2) MR. BECKHAM

4ta carrera - 1200 metros - 13.40 horas

Clásico: “Patria”

1-Sky Motor

2-Isla María Madre

3-Lirpu

4-Olympic Game

5-White And Mackay

GANADOR: (2) ISLA MARÍA MADRE

ENEMIGO: (1) SKY MOTOR

SPORT: (4) OLYMPIC GAMES

5ta carrera - 1300 metros - 14.50 horas

(Perdedores)

1-Intense Kid

2-Inn Art

3-Leyenda del Milagro

4-Master Diamond

5-Aucusta National

6-Indio Paine

GANADOR: (1) INTENSE KID

ENEMIGO: (3) LEYENDA DEL MILAGRO

SPORT: (6) INDIO PAINE

6ta carrera - 1100 metros - 15.30 horas

Clásico: “Cabildo Abierto”

1-Market Man

2-Storm’s King

3-Vaporetto Inc

4-Zaahir

5-Dargreen

6-Atorranta Island

GANADOR: (3) VAPORETTO INC

ENEMIGO: (1) MARKET MAN

SPORT: (6) ATORRANTA ISLAND

7ma carrera - 275 metros – 16.20 horas

Clásico: “Celeste y Blanco”

1-Amigo Talentoso

2-Ree Tomada (Gringa)

3-Potri Stra

4-Doña Itza (Guadalupe)

5-Rayito

GANADOR: (4) DOÑA ITZA

ENEMIGO: (5) RAYITO

SPORT: (3) POTRI SRTA

8va carrera - 2000 metros – 17 horas

Clásico: “25 de Mayo de 1810”

1-Bellaco Song

2-Martignac

3-Rayo Vallecano

4-Pulpinello

5-Ultra Famoso

GANADOR: (2) MARTIGNAC

ENEMIGO: (1) BELLACO SONG

SPORT: (4) PULPINELLO