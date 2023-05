Turismo Carretera: qué dijo Rody Agut sobre las roturas que privaron a Toyota de ganar

Toyota no ha podido ganar desde su arribó al Turismo Carretera, objetivo que se habían impuesto cuando comenzó esta temporada. Matías Rossi estuvo muy cerca de conseguirlo en dos competencias, pero el motor del Camry dijo basta mientras lideraba en Viedma y peleaba por la carrera en La Pampa. El principal apuntado por esta situación fue Rody Agut, quien habló al respecto y expresó que tiene el total apoyo tanto del equipo, como del Gazoo Racing, para continuar trabajando en los impulsores.

"En la 1ª carrera que veníamos ganando en Viedma se cortó un bulón de biela. En la otra, en La Pampa, donde venía 2º, se cortó un resorte de válvula. Son 2 repuestos distintos que tenían pocas carreras: en el caso de las bielas tenían 6 o 7 carreras. Y el resorte de válvula iba por la 3ª carrera", explicó en diálogo con Solo TC.

Rody Agut, motorista de Toyota.

Donde agregó: "Vos me preguntas: ¿se puede romper? Yo te digo que no, pero se rompió. Tenía que durar 6 o 7 carreras, pero se rompió en la 3ª. ¿Cómo lo mido, cómo me doy cuenta de que se puede romper? No hay forma". Y aclaró: "Con Jakos y la gente de Toyota está todo bien. Pero obviamente que sabemos que hay que ir por los resultados. Pero de verdad, está todo bárbaro. De hecho hace un rato estuvo Jakos que me trajo los motores, hablamos y él entiende la situación. Yo me siento respaldado por ellos".

El pasado fin de semana, en Santiago del Estero, otro motor no aguantó y Agut reconoció no saber que fue lo que pasó: "No sabemos si se jodió la junta o se pinchó la tapa, lo estamos analizando porque el motor llegó hoy. El tema es que más allá de lo que haya sido, Matías paró 3 veces y se perdió de sumar un montón de puntos".

Rossi, ante las roturas, retrocedió hasta la 30ma colocación del campeonato. Llegó a Termas a 103 puntos de Julián Santero y se fue de Santiago del Estero a 130.5 del nuevo líder del certamen, Jonatan Castellano. Ahora se viene Rafaela, otro escenario donde los impulsores sufren mucho, y se verá si luego de esa cita deciden dan un golpe de timón o si mantienen todo como está.