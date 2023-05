Mundial Sub 20: cómo fue el clima de los hinchas argentinos con Francia en su debut con derrota

Luego de lo que fue la final del Mundial de Qatar 2022, la relación entre los fanáticos de Argentina y Francia quedó muy tirante. Las constantes burlas en las redes sociales, o cada vez que se produjo algún cruce, es picante y algunos piensan que el destrato de los fanáticos del PSG hacia Lionel Messi tiene que ver justamente con la consagración albiceleste.

Es por eso que algunos imaginaron que la presentación del combinado galo en el Mundial Sub 20 estaría marcado por la hostilidad, pero no ocurrió. La más de dos mil personas que siguieron las alternativas del partido tomaron partido por los asiáticos pero no hubo mucho más.

Se gritaron los goles coreanos como propios y alguna silbatina cuando Alan Virginius ejecutó el penal que terminó en el descuento de los europeos. En algunos momentos se cantó "el que no salta, es un francés", y se prendieron algunos. En la segunda presentación de Francia, que será el jueves ante Gambia, quizás el público acompañe más y ahí si se produzca alguna chicana.

Los que se llevaron todos los aplausos, fueron un grupo nutrido de coreanos que se ubicaron en la zona baja de la platea techada y durante todo el partido alentaron a los suyos. Con banderas y vestidos con camperas rojas, generaron que algunos mendocinos situados en ese sector, se sumara a la "fiesta" que terminaron armando al celebrar una victoria enorme.