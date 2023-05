Japón venció a Senegal en La Plata y comenzó su camino con el pie derecho

En el segundo turno de la jornada dominical, Japón venció a Senegal en su debut por el Mundial Sub 20. El autor del gol fue el capitán y figura Kuryu Matsuki, volante categoría 2003.

¡Gol de Japón! Matsuki sacó un zurdazo y festejó con el Topo Gigio

¡GOLAZO DE JAPÓN! uD83CuDDEFuD83CuDDF5



?? Matsuki de fuera del área saca un remate rasante y anota un golazo que le da ventaja a Japón 1-0 uD83CuDD9A Senegal



uD83CuDF99? Relata @CastellanosCami y comenta @AdrianMagnoli#SUB20EnDSPORTS #U20WC #DIRECTVLA #DGO pic.twitter.com/GVtPQOaYje — DSports (@DSports) May 21, 2023

El factor decisivo del partido disputado en el Único de La Plata fue un zurdazo en el ángulo inferior del 7 nipón, inatajable para el arquero senegalés. Acto seguido, Matsuki festejó a lo Juan Román Riquelme, con el famoso Topo Gigio.

Con esta victoria, Japón quedó como puntero del grupo C junto a Colombia. En el primer turno, los cafeteros vencieron a Israel por la mínima.

La próxima jornada de esta zona se jugará el miércoles. Allí se enfrentarán los líderes Colombia y Japón, a las 15 horas, y Senegal jugará ante Israel, nuevamente en el último turno de la jornada.

La última fecha se disputará el próximo sábado. El grupo C se cerrará con Japón vs Israel y Colombia ante Senegal. Cabe destacar que los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros se clasifican a los octavos de final del Mundial Sub 20.