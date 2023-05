La pésima actitud de un top 10 en el Masters 1000 de Madrid que reprocha el tenis mundial

El tenis siempre fue un deporte muy pulcro en el que las formas importan. No todo vale ni la victoria es la misma si un jugador se comporta de tal o cual manera durante y después de la misma. Por eso, el joven Holger Rune, uno de los mejores proyectos a futuro y de ya enorme presente, fue recriminado por todo el estadio en el Masters 1000 de Madrid a raíz de una pésima actitud ante el Alejandro Davidovich Fokina.

El español y el danés, sexto preclasificado del Madrid Open, jugaron una verdadera batalla en la Caja Mágica por un lugar en los cuartos de final. Fueron tres horas de tenis de alto vuelo con sets apretadísimos y definidos por detalles. Sin embargo, el partido se vio empañado por un acto de anti-fair play pocas veces visto. Todo comenzó con la queja de Davidovich Fokina al juez de silla: "No voy a jugar con el Foxtenn, ha andado mal ahí y ahí. No, no me expliques nada", expresó con enojo.

El reclamo del malagueño se dio por el Foxtenn, sistema que reemplaza al Ojo de Halcón. La tecnología marcó una pelota de Rune por buena cuando se había ido afuera y una de Davidovich Fokina por mala cuando claramente había dado sobre el fleje. Por eso, el español explotó cuando el umpire le dijo que él no podía bajarse de su asiento a revisarla: "Esa bola se ha ido así [gesto de poco espacio] y esta la estás viendo desde ahí y me la estás cantando buena... ¡pero que me da igual la máquina! No voy a jugar, llama al supervisor, llámalo", respondió el número 35 del mundo.

Mientras su rival discutía con el juez por el punto que le habían dado incorrectamente, Rune tuvo un gesto muy reprochable. El danés de 20 años cruzó al otro lado de la cancha, pasó por entre medio del debate y borró con su pie el pique que era motivo de reproche por parte de Davidovich Fokina.

¿Y cómo no lo vas a festejar así?



Davidovich Fokina es muy muy muy bueno.



Qué triunfazo se llevó ante Rune y con su gente.pic.twitter.com/YUI3NRUsn6 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 30, 2023

Automáticamente, la gente se dio cuenta de lo que había hecho el joven y la cancha se vino abajo en abucheos: "Me di cuenta que Rune borró la marca, pero ya la habían dado por buena; así que no me importaba. A la gente sí que le ha molestado y gracias a ese gesto, el público se ha venido más conmigo y eso lo he notado", explicó el español tras el partido.

Luego de ese incidente, Rune repitió el comportamiento un par de veces más, al pasar por el cuadro de saque y 'limpiar' con su pie los diferentes piques de pelota. Ante esta situación, el umpire Carlos Bernardes le cantó las cuarenta: "Te voy a decir una cosa y eso es todo para toda la noche. Te lo dije en Montecarlo, hay algunos públicos que no podés controlar si haces cosas como esas. Serán incluso peores si lo seguís haciendo. Si sólo jugas al tenis, no van a hacer más que mirar", explicó en medio de otro acalorado debate.

Ahora discuten Carlos Bernardes y Holger Rune. uD83EuDDD0



Partido picante en #Madrid. pic.twitter.com/zSEFFTj84d — ESPN Tenis (@ESPNtenis) April 30, 2023

Finalmente, Davidovich Fokina se quedó con el partido por 7-6, 5-7 y 7-6 y eliminó a Holger Rune del Masters 1000 de Madrid. El prodigio de Dinamarca podrá ser top 10 con apenas 20 años, pero el tenis le perdió mucho respeto con su fea actitud en la Caja Mágica. Sin embargo, poco le importó: "La próxima vez me dormiré una siesta mientras discuten", disparó en sus redes sociales el actual séptimo mejor tenista del mundo.