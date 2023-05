Fernando Espinoza habló tras su escándalo en Atlético Tucumán-San Lorenzo

#AHORA | Fernando Espinoza, árbitro argentino, en #ComoTeVa:



uD83DuDDE3? "No me considero un árbitro soberbio".



uD83DuDDE3? "Dentro de la cancha soy un árbitro serio. Tampoco es que me la paso contando chistes como hacía Baldassi". pic.twitter.com/NLNqkQtxUY