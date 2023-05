Scaloni reveló un detalle fundamental para "sorprender" a Francia en la final del Mundial: "La clave fue..."

A cinco meses de haber alcanzado la gloria en el Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni dialogó mano a mano con el canal de FIFA y reveló detalles nunca antes conocido del plan que utilizó para vencer a Francia en el estadio Lusail. "Igual lo minimizo. Porque si cuento todo estamos al horno". comenzó el DT de la Selección argentina.

Sobre la gran clave para el desarrollo favorable del partido, el hombre de Pujato manifestó: "Tampoco es muy difícil entender lo que se hizo. Lo importante era plasmarlo en la cancha porque uno puede tener mil ideas y después en la cancha no sale. Nosotros teníamos claro, desde el momento que nos tocó jugar con Francia después de que pasó a Marruecos, que Di María iba a jugar a la izquierdo. Lo que no se lo dijimos a ellos hasta una hora antes del partido. Y eso creo que fue un poco la clave porque no dimos ventaja absolutamente a nadie"

"Necesitábamos de alguna manera contrarrestar su ataque con Griezmann en la entrelínea que usaba mucho el pasillo con lo llegado que es, podía meternos en dificultad y por eso estaba ahí Alexis muy pendiente de esa jugada. Dejábamos libre a Dembele, en este caso, que había tiempo a llegar si la pelota va abierta. Y Rodrigo va haciéndole ayuda constantemente a Molina con Mbabppé, esas eran las armas que ellos tenían. Esta posición de Griezmann necesitábamos que Alexis estuviera pendiente porque es muy bueno, es el mejor o de los mejores del mundo haciendo esos movimientos", añadió Scaloni.

A la hora de referirse al gol de Di María, que significó el 2-0 parcial a favor de la Selección argentina, recordó: "Siempre Julián (Álvarez) estaba pendiente del volante central, dejándole un poco más libre. Esa jugada fue clave porque fue una pelota de Nahuel (Molina) a Alexis (Mac Allister), que estaba centrado y casi sin mirar lo ve a Leo de espaldas. Julián hace el movimiento para afuera y aparece Ángel del otro lado libre, que era más o menos lo que nosotros buscábamos, que no tenga la necesidad de bajar a defender con Dembélé. Primero, porque no es lo suyo, su característica. Segundo, porque tenía que estar fresco para atacar continuamente a Koundé".

"Fue un poco la imagen de lo queríamos. Estar agazapados cuando ellos la tenían, que es lo que se había planteado, y si la recuperábamos, terminar por el lado de Di María", sentenció Lionel Scaloni, premiado con el The Best 2022 al mejor DT del año, en su masterclass.