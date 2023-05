El crudo análisis de Zielinski tras la derrota de Independiente ante Arsenal: "Tenemos que saber que no somos..."

Independiente no pudo mantener la buena racha que había conseguido de la mano de su entrenador Ricardo Zielinski, por la que llevaba tres partidos sin conocer la derrota y había mostrado una mejoría desde el juego. Jugó mal y cayó derrotado por 2 a 1 ante un Arsenal que compite en la misma tabla que el Rojo: la del descenso.

La llegada del Ruso supo implicar el impulso que el plantel necesitaba dentro de un adverso clima no solo deportivo sino principalmente a nivel dirigencial, tras la renuncia de Doman y la asunción interina Grindetti. Pero este jueves el Rojo volvió a retroceder desde lo futbolístico y el DT no dudó en reconocerlo en conferencia de prensa.

"Parecería que cuando ganás un partido ya tenés un camino allanado pero evidentemente no reafirmamos cosas de lo que hicimos en el partido contra Tigre. Empezamos con un gol en contra y con otro que podríamos haberlo evitado. Pero bueno. Entró desconcentrado el equipo, fue diferente, no tuvo un buen partido. Y cuando no jugás bien pasa lo que pasó hoy que con muy poquito terminás perdiendo el partido", expresó Zielinski en la rueda de prensa pospartido.

Sobre el balance del encuentro y del rendimiento, el entrenador continuó con su autocrítica: "Mucho positivo no podemos sacar pero igual hay que verlo de nuevo al partido, no me gusta opinar en caliente. Mañana miraremos el partido y sacaremos conclusiones. Evidentemente estamos en un campeonato en el que tenemos que saber que no somos mejores que nadie, podemos perder con cualquiera. Estamos en un proceso en el que buscamos regularidad, hoy la teníamos que sostener y no pudimos".

Finalmente, el entrenador de Independiente se refirió a la gran polémica de la noche cuando reclamó un codazo de Lucas Souto que podría haber significado la expulsión del jugador de Arsenal, reclamo por el que fue amonestado. "Trato de no opinar. Ustedes lo vieron. Me saca una tarjeta amarilla porque le dije que al menos era amarilla y eso significaba una expulsión (era la segunda para Souto). La iba a sacar y la guardó. Pero bueno, qué voy a opinar. Ustedes deberán opinar mejor que yo. Trato de ser respetuoso con los árbitros y sé que alguno comete un error y creo que es normal. Ustedes lo analizarán", expresó.