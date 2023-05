¿Argentina o España? El representante de Garnacho anunció para quién jugará: "Él decide ir con…"

Por si aún hay personas que dudan sobre el deseo "de Selección" de Alejandro Garnacho, quien puede elegir entre Argentina y España -su país de nacimiento-; esas dudas comienzan a despejarse este martes de la mano de su representante.

Está claro que aún hay argumentos que alimentan esas dudas. El futbolista no logra su tan ansiado debut con la Mayor, cuanta con el interés de la Federación española y tiene la suficiente edad como para que un hipotético debut tampoco lo blinde para jugar con la Selección argentina. Aún así, está claro que es su interés y lo ha demostrado en más de una oportunidad.

Quique de Lucas, exjugador y agente de Garnacho, dialogó con el sitio español Relevo y confesó lo que muchos compatriotas estaban esperando: "Él decide ir con Argentina porque realmente lo siente".

Garnacho con la bandera argentina.

"Lo de España yo creo que es un tema cerrado y no hay que esconderse. Una muy mala gestión de la Federación Española, yo no sé de quién, o puedo adivinar de quiénes, pero muy mala gestión o muy mala política. Y yo creo que Garna no va a ser el único caso en el que se pueda llegar a perder un jugador con doble nacionalidad, sinceramente te lo digo. Y él decide ir con Argentina porque realmente lo siente. Para él no ha supuesto un trauma en absoluto, todo lo contrario. A él cuando se le abre esa posibilidad, imagínate, poder jugar con una selección como la Argentina, toda su familia materna, sus abuelos, él los ha sentido desde pequeño y para él no es un problema, es una bendición", confesó el representante.

Garnacho ya debutó en el Sub 20.

Garnacho hace poco más de 18 años en Madrid, pero su vínculo con su madre argentina le permite jugar para ambas selecciones. "En la toma de decisiones difíciles, él ya la toma cuando va al United, deja Atlético de Madrid y tiene muchísimas más opciones, no sólo la del United. Y él decide, ya te digo yo, renunciando a muchísimo más dinero de otros muchos clubes, acabar en Inglaterra porque era su deseo, hacerse camino en el United porque así él lo sentía y era el club en el que quería jugar. Y con Argentina ha pasado lo mismo. Él ha escuchado a todos, porque es verdad que no le ha dicho que no en el pasado a nadie. Ha escuchado a todos, pero una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Al final lo que te convence es lo que hace la gente por ti y lo que realmente te demuestra, nada más", cerró De lucas.

El jugador fue convocado a la última gira de marzo, pero a días del inicio se lesionó el tobillo y no pudo ser parte de los partidos ante Panamá y Curazao, cuando posiblemente podría haber debutado. Deberá aguardar hasta la próxima ventana FIFA el mes que viene.