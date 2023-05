El lamento de Kudelka tras el tremendo blooper del arquero que dejó con las manos vacías a Lanús

Gimnasia y Esgrima La Plata venció por 1 a 0 a Lanús con un gol de Maximiliano Comba en el descuento, tras un error del arquero Lucas Acosta, y ahora acumula cuatro partidos sin perder con tres victorias. El Granate perdió después de seis fechas invicto y los de Sebastián Romero sumaron 10 puntos de los últimos 12.

Post partido, Frank Darío Kudelka enfrentó los micrófonos y no pudo evitar referirse al blooper del arquero que dejó con las manos vacías a su equipo en condición de visitante. "En el segundo período estaba para llevarse algo más y finalmente el equipo se quedó sin nada", manifestó.

Además, el DT no ocultó su fastidio al analizar lo sucedido en el campo de juego: "Estoy con mucha bronca porque creo que tuvimos muchas chances de ganarlo. Y nos está costando sumar de visitantes, aunque no hay una razón y no tengo elementos firmes para encontrar una justificación".

"Y esto lo digo porque nosotros no cambiamos nuestra manera de jugar nunca y tratamos de respetar una forma de hacerlo tanto de local como de visitante”, sentenció Frank Darío Kudelka en conferencia de prensa luego de la derrota por la mínima de Lanús ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.