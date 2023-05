La banca 2.0 de Neymar y Suárez a Messi tras los abucheos en PSG

Sin sufrir en ningún tipo de momentos, París Saint Germain venció a Ajaccio por 5-0 durante la jornada de este sábado. El partido, correspondiente a la 35ª fecha de la Ligue 1, significó el retorno de Lionel Messi luego de la sanción que le impuso el club por su polémico viaje a Arabia Saudita.

Pero, el retorno del argentino no fue bien recibido por los fanáticos del elenco parisino. Desde la entrada en calor se notó que no iba a ser una fecha fácil para el campeón del Mundial de Qatar 2022 con la camiseta de la Selección argentina. Pese a esto, cuando tocó su primera pelota antes del minuto de juego, no dejó de sorprender la lluvia de que cayeron desde los cuatro costados del Parque de los Príncipes.

La historia de Instagram que subió Neymar.

En este contexto, no todas fueron críticas para Lionel Messi. Desde uno de los palcos del estadio del París Saint Germain, se lo pudo observar a Neymar, quien atraviesa la recta final de la recuperación de la lesión ligamentaria que sufrió en uno de sus tobillos en el mes de febrero.

El astro de la Selección brasileña compartió una foto en el Parque de los Príncipes donde en una de sus manos se puede observar su teléfono, el cual se encontraba en una videollamada con Luis Suárez, íntimo amigo de ambos. La imagen fue acompañada de la frase "Juntos".

Pese al tenso clima que se vive entre algunas figuras del equipo y los fanáticos del París Saint Germain, el próximo fin de semana el equipo de Lionel Messi y compañía podría coronarse como campeón de la Ligue 1. Para eso deberá vencer al Auxerre en condición de visitante y que Lens, el actual escolta, no sume de a tres en su visita a Lorient.