Zielinski reveló su charla con los jugadores en el entretiempo de Independiente-Tigre: “Les dije que se calmen y…”

Ricardo Zielinski le cambió la cara a Independiente y consiguió 7 de los últimos 9 puntos. Este sábado, el Rojo consiguió una victoria agónica en el último minuto ante Tigre. El Matador era más al entretiempo, pero el local se recuperó y se lo llevó por delante en el complemento.

En conferencia de prensa, el Ruso fue consultado por el arbitraje de Nazareno Araza, que cobró un penal polémico en contra del Rojo y anuló un gol por VAR, y el DT reveló que pidió tranquilidad en el vestuario al entretiempo: "Justamente, entré al vestuario y le encomendé a los jugadores que se calmen, que intenten jugar al fútbol y no piensen más en el árbitro", expresó.

Luego, agregó: "Nosotros no podemos [pensar en el árbitro]. Por eso, después tendremos que ver la jugada, no me gusta opinar sobre algo que no he visto. No, no, todavía no la ví, mañana o esta noche la veré y tendré una opinión".

En otra línea, Zielinski destacó la labor de Independiente ante Tigre: "Merecimos ganar. El plantel se rompió el alma. En todas las líneas hemos mejorado. La gente nos tira para adelante y nos ayuda. Hicimos un buen partido en líneas generales", sentenció.

Tras empatar ante Racing en su debut y caer contra River, Independiente acumula dos victorias seguidas como local y un empate ante Argentinos Juniors. Ahora, el Rojo visitará a Arsenal el próximo jueves a las 20:30 horas con la oportunidad de seguir separándose del fondo ante un rival directo.