La picante chicana de Daniel Osvaldo a Guillermo Barros Schelotto por el episodio del cigarrillo "Lo que pasa es que..."

Después de la era Palermo, el máximo goleador de la historia de Boca Juniors, se sucedieron muchos centrodelanteros, algunos de pasos más recordados que otros. Uno de los que llegó generando mucha expectativa y demostró toda su jerarquía fue Daniel Osvaldo, que igualmente no pudo estirar su sueño de jugar en el Xeneize.

Dani "Stone" se fue del club en 2016, en el medio de un escándalo con quien era su entrenador en ese momento, Guillermo Barros Schelotto. También hubo una pelea con el hermano mellizo de él, Gustavo, quien oficiaba como ayudante de campo.

Daniel Osvaldo.

El momento de quiebre de una relación ya tirante se generó tras el primer tiempo del partido por Copa Libertadores 2016 ante Nacional en Uruguay (terminó 1 a 1), cuando el DT encontró a Osvaldo fumando en el vestuario. Ese episodio del cigarrillo pasó a la historia y no fueron pocas las veces en las que el delantero se refirió a ese momento.

Alejado de las canchas del 2020, Osvaldo dialogó con Sport 890 para dejar nuevas frases polémicas, fieles a su estilo, sobre ese momento y su ex DT. "Habíamos vivido algunas situaciones puntuales... Lo dije mil veces, en realidad el entrenador no me quería y en lugar de hablarme como una persona adulta: 'No te quiero, buscate club' -porque hay personas que no tienen el valor de mirar a la cara a la otra-, me empezó a buscar mi carácter para que yo saltara, y me encontró", contó sobre Barros Schelotto.

Guillermo Barros Schelotto.

"Después del partido contra Nacional me fumé un cigarro en el vestuario, como fuma un millón de jugadores y como hice en toda mi carrera, de hecho Guillermo Barros Schelotto fumaba en el vestuario cuando jugaba, se ve que se olvidó", remarcó.

Luego, agregó: "Por ahí el que nunca entró en el vestuario no lo sabe, somos personas y la mitad tiene el vicio y la mitad no, en todos los clubes la mitad del equipo fumaba". Y aprovechando esa declaración, el exdelantero dejó la chicana para con el técnico de la Selección de Paraguay: "Yo que hice toda mi carrera en Italia, es normal eso, lo que pasa es que el Guillermo nunca jugó en Italia, por eso capaz no sabe".