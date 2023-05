La sorpresiva queja de Scaloni sobre las Eliminatorias que se vienen: “No se puede jugar a…”

Luego de haber sido parte del Foro de entrenadores de la FIFA, que reunió a los directores técnicos que estuvieron en el Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni planteó un tema para "mejorar" las Eliminatorias. El DT de la Selección argentina puso en la mesa un tema que hace años genera polémica ya que las federaciones fijan los horarios de los partidos de local según su conveniencia.

"Hay unos temas que hemos tocado acá en el foro de la FIFA. Más allá de la altura -por la localía de Bolivia- está el horario también, habría que poner un horario unificado, es algo que tendríamos que mejorarlo", reconoció en una entrevista con Directv Sports, donde agregó que "no se puede jugar a una hora que le convenga solo a un equipo".

Scaloni pidió cambios para las Eliminatorias.

"Que en toda Sudamérica se juegue a una hora que proponga la FIFA o Conmebol y que ese horario sea el horario del país: a las 9 de la noche en Bolivia o 9 de la noche donde sea. Creo que eso es mejorable, pero ha pasado siempre", aportó Scaloni en relación a lo que ocurre con algunos casos, como sucede en Colombia que suele jugar por la tarde con el calor de Barranquilla.

Luego, consultado por su futuro y dónde se imagina, el entrenador campeón del mundo aseguró que solo piensa en el presente: "Me centro en lo que hay, con todo tan volátil no vale la pena pensar en más allá de lo que viene. Lo que viene son partidos amistosos, una eliminatoria tremendamente complicada otra vez, con un calendario que para nosotros no es favorable".

"Arranca con Ecuador, después a la altura otra vez...", afirmó Scaloni que, para cerrar, se refirió al nuevo ranking de la FIFA que quedó con la Argentina en lo más alto: "No hay dudas de que Argentina siempre estuvo arriba, pero es muy lindo volver a ponerla donde tenía que estar hace rato".