La tajante advertencia de Scaloni a los jugadores que ganaron el Mundial: "Salir campeón del mundo no implica que..."

Pasaron seis meses del Mundial de Qatar 2022, pero la espuma del triunfo de la Selección argentina y la ansiada tercera estrella está lejos de bajar. Esto quedó en evidencia en los primeros amistosos en Buenos Aires y Santiago del Estero, partidos ante rivales muy menores, con estadios a reventar y filas virtuales de millones de personas. Sin embargo, Lionel Scaloni volvió a dejarlo en claro: (casi) nadie tiene el lugar asegurado de cara a la Copa América 2024 y la Copa del Mundo 2026.

En una extensa charla con D Sports, el entrenador de la Albiceleste, que estuvo en un Foro de Entrenadores de la FIFA, advirtió a los jugadores que estuvieron en Qatar 2022: "Dependerá de ellos seguir estando en las convocatorias. Tienen que seguir rindiendo", afirmó.

Scaloni mantuvo la línea y aseguró que una medalla no alcanza para el boleto de la Scaloneta: "Salir campeón del mundo no implica que sigan estando. Hay que seguir, porque desde el momento en que las cosas no funcionen hay que cambiar", expresó de forma contundente.

Además, el DT aseguró que, si las cosas no funcionan, también se debería revisar su posición en la Selección argentina, algo impensado para cualquiera tras el título en el Lusail: "Incluso, hasta cambiar de entrenador". No es la primera vez que el pujatense aclara que su ciclo no será para siempre.

"No soy de mirar la estrellita. A veces, cuando mis hijos van a jugar y les busco una camiseta en el armario, me dicen 'esta no tiene la estrellita'. Soy incapaz de pensar continuamente en eso, para mi tiene la misma validez, ya que sea celeste y blanca, tenga el escudo... ya está. Reconozco que te llena de orgullo haber llevado a Argentina a los niveles que siempre estuvo, que no hay dudas que siempre estuvo. Con esto, hay que hacer entender que la dificultad es máxima porque siempre estuvimos al máximo nivel, pero hace rato no ganábamos. Eso no decía que no teníamos nivel", concluyó Scaloni, en uno de los adelantos de la entrevista que se verá este miércoles en D Sports.