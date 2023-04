El explosivo descargo del presidente de Atl. Tucumán contra Espinoza: "Le hace mal al fútbol, es el peor..."

Todo Atlético Tucumán quedó con la sangre hirviendo tras el partido ante San Lorenzo. No tanto por la derrota en sí, si no por la actuación de Fernando Espinoza. El árbitro, conocido por polémicos comportamientos con los jugadores y fallos controversiales, expulsó a Lucas Pusineri al minuto de juego y también echó a dos jugadores del Decano, incluyendo una roja a Guillermo Acosta tras él mismo chocar al capitán del conjunto local. Ante esta situación, el presidente del club norteño disparó munición pesada contra el juez: "Es unánimente el peor árbitro de la historia del fútbol argentino", lanzó.

Mario Leito, mandamás de Atlético Tucumán, dijo basta e hizo un extenso y explosivo descargo en Twitter. El texto comienza recordando la última vez que Espinoza había perjudicado al Decano al no cobrar un penal claro en la Bombonera: "Como dije anoche ante la prensa, luego del último partido contra Boca pedí en la AFA que no nos vuelva a dirigir Espinoza, por eso nos sorprendió esta semana cuando lo designaron para arbitrar contra San Lorenzo. Y, una vez designado, no hay mucho que se pueda hacer", advirtió.

Luego, el presidente de la institución tucumana no tuvo pelos en la lengua para ser lapidario contra el árbitro, que denunciaría al Decano por la agresión al vehículo que lo trasportaba por la ciudad: "Tras el desastroso arbitraje de anoche, no solo voy a volver a pedir que no dirija más a Atlético Tucumán, sino que se analice seriamente si Espinoza está en condiciones psicológicas de dirigir y que las autoridades muestren la documentación que lo avale para arbitrar", sentenció.

Además, Leito aclaró que lo de Espinoza no es exclusivo con el club que preside, sino que se repite domingo a domingo: "A Atlético Tucumán lo perjudicó en muchas ocasiones, pero el accionar de Espinoza es sistemático en todas las canchas del fútbol argentino. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que se produzca un hecho de violencia que tengamos que lamentar".

Como dije anoche ante la prensa, luego del último partido contra Boca pedí en la AFA que no nos vuelva a dirigir Espinoza, por eso nos sorprendió esta semana cuando lo designaron para arbitrar contra San Lorenzo. Y, una vez designado, no hay mucho que se pueda hacer. (1/4) — Mario Leito (@marioaleito) April 9, 2023

Por último, el dirigente del conjunto tucumano concluyó: "Espinoza le hace mal al fútbol y que AFA lo sostenga va en contra de lo que se promueve con relación a erradicar la violencia de las canchas de Argentina. No solo lo digo yo: es unánimemente el peor árbitro de la historia del fútbol argentino". Durísimo.