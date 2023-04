El Bebe Acosta estalló contra el árbitro Espinoza tras Atl. Tucumán-San Lorenzo: "Vamos a ver si es guapo afuera, cag…"

El partido entre Atlético Tucumán y San Lorenzo tuvo a Fernando Espinoza como actor central de lo sucedido. El árbitro tuvo una tarea que dejó mucho que desear y los futbolistas del Decano explotaron de bronca tras la derrota. Expulsó al DT tucumano, Lucas Pusineri, al minuto de juego y luego protagonizó un momento insólito cuando se estaba terminando la primera mitad.

Primero, por resolución del juez principal y el VAR, terminó expulsando Ignacio Maestro Puch, por una supuesta falta, y luego a Guillermo Acosta, por protestar. Y fue justamente el Bebe quien descargó munición gruesa contra el mendocino a quien lo desafío con una fuerte frase al terminar el partido: "Siempre nos hizo lo que quiso".

"No hay palabras para este tipo, es un soberbio, no se le puede decir nada, se cree el jefe. ¿Qué se piensa? Él tiene que hablar con los jugadores, acá nadie es guapo por tener una tarjeta roja en el bolsillo. Ahora vamos a ver si es guapo ahí afuera, cagón de mierda... porque es un cagón y encima nos caga en todas las canchas", expresó con mucha bronca el futbolista.

Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, también habló y fue lapidario: "La verdad que estoy triste por haber perdido el partido, pero después un poco caliente por la actitud del árbitro, es un tipo que está desequilibrado, genera violencia y provoca a los jugadores. El año pasado cuando jugamos con Boca, me reuní con autoridades de AFA y les pedí que no lo mandaran más".

"Me habían prometido que no venía más, de hecho no nos dirigió hasta que esta semana nos sorprenden y lo designan para dirigir, cuando lo designan ya no tenés nada más que hacer. Esta semana volveré a la carga y volveré a pedirle a las autoridades de la AFA que no nos dirija más, porque la verdad que esa actitud de desequilibrio que tiene, genera violencia y AFA tiene que entender que este árbitro no puede dirigir más en el fútbol argentino", cerró el titular del club que además es Diputado Nacional.