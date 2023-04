La fulminante frase del presidente de Huracán a Merolla, que se irá libre en junio: "Que sepan que..."

La situación contractual de Lucas Merolla es una de las grandes novelas del fútbol argentino hace bastante tiempo. El defensor central termina su vínculo con Huracán en junio y, luego de estar en negociaciones con Boca durante todo el verano, parecía que todo se encaminaba a llegar a un acuerdo con el Globo. Sin embargo, esto no pasó, fue colgado tras la primera fecha y el presidente del club quemero, David Garzón, disparó contra él y su representante.

Merolla, de capitán a colgado en Huracán.

En las últimas horas, el máximo dirigente de Huracán fue lapidario con Merolla, quien supo ser la gran figura y capitán del equipo de Diego Dabove: "El jugador prometió algo que no cumplió, y los representantes prometieron siempre algo que no cumplieron. Que sepan todos que con Huracán no se jode", tiró de forma fulminante.

Como fue mencionado anteriormente, el conflicto entre Merolla y la dirigencia del Globo comenzó en el último mercado de pases. Mientras que Boca metía presión para llevarse al jugador con una oferta a la baja, Garzón se puso firme y aseguró que su club no tenía que tomar ofrecimientos como si fuesen limosnas: “A veces me dicen, ‘agarrá algo, que algo es mejor que nada’, y no considero que Huracán tenga que estar mendigando. Nos hace falta plata y mucha, pero los que decidimos también somos hinchas y nos duele cuando nos quieren meter el dedo en el culo y nos quieren sacar a un jugador por dos pesos", expresó en febrero de este año.

Garzón, siempre explosivo para defender a Huracán.

Con su estilo explosivo de declarar, el presidente del Quemero dijo que era una pena perder la oportunidad de una buena venta con el defensor de 27 años: "Nos duele perder un jugador como Lucas y un ingreso para el club, pero hay veces que tenemos que hacer respetar a Huracán, para eso estamos".

En lo que va de 2023, Merolla solo jugó un partido con Huracán. El año anterior, el excapitán del Globo había sido determinante para la buena campaña del conjunto de Dabove, que arrancó con el pie derecho en la Copa Sudamericana y este domingo recibe a River.