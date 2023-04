La firme sentencia de Mateo Retegui sobre su futuro: "Mi próximo club será..."

Mateo Retegui atraviesa sus últimos meses en el fútbol argentino. El delantero, actualmente en Tigre, es seguido de cerca por clubes del fútbol europeo y, en el próximo mercado de pases, armará las valijas. Su gran presente lo llevó a ser citado para defender los colores de la Selección de Italia, donde convirtió dos goles en sus primeros dos partidos.

En este contexto, y luego de su primera experiencia con la camiseta Azzurra, el goleador de la última Liga Profesional dialogó con La Gazzetta dello Sport y aprovechó para referirse a su futuro como futbolista profesional. El atacante, entre otras cosas, recordó el momento en el que recibió el llamado de Mancini.

La tapa de La Gazzetta dello Sport con Retegui como protagonista.

Para comenzar, sobre su citación en el seleccionado italiano, Retegui manifestó: "A principios de año volvía de un entrenamiento de Tigre y me llamó mi papá para decirme que tenía una noticia muy importante. Nunca hubiera imaginado que era una llamada de Mancini, ni en mis sueños más locos...".

Además, sobre su futuro, el delantero de Tigre expresó: “Mi próximo club será en Europa. Es mi padre quien está ocupándose de mi futuro, mi mente está al 100% en Tigre… Empezamos la Copa Sudamericana y el domingo jugamos con Godoy Cruz, toda mi atención está ahí”.

Para finalizar, Retegui sentenció: “¿En qué campeonato me gustaría jugar? Me encantaría jugar en Italia, pero todavía es pronto. Pero sería maravilloso convertirse en un protagonista del campeonato, uno que marca muchos goles. Como me gustaría marcar muchos también para Italia, una de las selecciones más importantes de la historia”