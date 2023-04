Te resolvemos el enigmático bomba que lanzó el Pollo Vignolo sobre el DT de Boca: "Ya es..."

Pollo Vignolo: -Yo creo que ahora, este fin de semana, estos días, ya es una decisión familiar. Chau, nos vamos...

Fede Bulos: -¡¿Qué dijiste?!

Mono Navarro Montoya: -¡Clarísimo! Que es una decisión familiar. Y en Mendoza va a ser la decisión...

Este diálogo que se dio en el final de la edición del Viernes Santo de F90, dejó pensando a más de un televidente que estaba viendo el programa. Su conductor, Sebastián Vignolo, de muy buena relación con Juan Román Riquelme, decidió cerrar la semana con un enigmático picante sobre el DT que busca cerrar Boca por estas horas.

Luego de que desde el miércoles el programa de las tardes de ESPN posicionara el nombre de Jorge Almirón como "tapado" para asumir las riendas del equipo xeneize (MDZ pudo confirmar que existieron charlas entre Boca y el ex DT de Independiente, San Lorenzo, Lanús y Godoy Cruz, entre otros), dos días después el periodista que encabeza el ciclo dio a entender que el rechazo masivo de los hinchas en las redes enfrió esa posibilidad. Y a su vez volvió a destacar a otros técnicos del gusto del vicepresidente del club de La Ribera.

Por eso ese comentario del final no fue en vano. La "decisión familiar" que según Vignolo sería clave para saber si el candidato de Román dará el "sí", sumada a que esa decisión se tomaría en Mendoza, según aportó el exarquero y ex director general de las Inferiores de Boca bajó la vicepresidencia de Riquelme, conducen a un solo camino: según pudo saber MDZ, quien por estas horas vacaciona con su familia en Mendoza es José Néstor Pekerman, uno de los primeros nombres que sonó para reemplazar a Hugo Ibarra, del agrado de Riquelme y con cierto consenso entre los hinchas xeneizes, ya que era el segundo más votado en las encuestas que encabezaba el Tata Martino. ¿Será el ex DT de las selecciones de Argentina, Colombia y Venezuela el nuevo técnico de Boca?

Navarro Montoya, de llegada directa a Riquelme y el Consejo de Fútbol, además de aportar el dato clave que ayudó a descifrar el enigma televisivo, había tuiteado en las últimas horas: "Los tiempos no son iguales para unos que para otros, en Boca hay una decisión tomada y comunicada, la búsqueda de un entrenador de prosapia, de gran prestigio, no es fácil porque los nombres no son muchos. Opino que Pekerman, descartado Bielsa, reúne esas condiciones". Y luego agregó: "El anuncio ojalá sea acorde a la expectativa. Boca genera un tsunami de opiniones, propias de un gigante como es este club. Mi presunción es que es cuestión de horas. Si es un entrenador de jerarquía, los nombres son pocos. Si no se logra esto, ya los nombres serán muchos".

Las únicas dos experiencias de José Pekerman al frente del primer equipo de clubes fueron en México y hace más de una década: entre 2007 y 2008 dirigió al Toluca, con 17 victorias, 13 empates y 8 derrotas. Y en 2009 fue el DT de Tigres, con una campaña para el olvido: ganó un solo partido, empató 5 y perdió 4. Sin embargo, desde su entorno dicen que está preparado para volver al ruedo de día a día que implica un club, incluso si ese club es Boca.

¿La tercera será la vencida para Pekerman?