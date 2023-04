El desopilante comentario del Coco Basile sobre el futuro DT de Boca: "Estoy cansado de…"

Mientras se define quién será el nuevo entrenador de Boca, son muchos personajes los que opinaron al respecto y anoche apareció en escena Alfio "Coco" Basile quien opinó sobre la actualidad del xeneize con un desopilante comentario durante una entrevista que brindó a Madero Sports, donde también se refirió a Martín Palermo, Racing y Huracán de Parque Patricios.

"Estoy cansado de que todos los días se hable de quién va a ser el técnico de Boca. Nombran 60 mil, menos a mí, el Flaco Menotti, a Bilardo, y quién más del tiempo nuestro, al Bambino Veira, a Mostaza Merlo, todos los de antes. Todos los días nombran 7-8 nuevos", expresó entre risas el ex entrenador del club de La Ribera.

Luego, aseguró que Palermo tendrá su chance en el banco de Boca: "No sé cuándo, pero Martín Palermo va a dirigir a Boca. Román sabe lo que hace, pero me encantaría verlo", y agregó: "Me encanta ver a todos mis ex jugadores trabajando, todos los que están son tipos inteligentes y buena gente. Me falta Palermo que seguro agarra un equipo grande pronto".

También elogió lo hecho por Racing ante Ñublense y resaltó la actuación de Matías Rojas: "A Racing lo vi bien, Ñublense jugó bastante bien. No tenía el partido ganado. El paraguayo Rojas es un fenómeno. El gol de Rojas tiene que ir el premio Puskas. Gago tiene que ver con lo que progresó, nadie lo ponía sobre la derecha".

Para finalizar opinó del buen momento que atraviesa Huracán, otro de sus grandes amores: "Lo veo bien a Huracán con Dabove, tiene buen equipo y un par de pibes que apuntan bien como Gauto. Tiene habilidad, potrero, engancha, le pega. Creo que va a andar bien".