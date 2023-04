¿Quién es el "tapado" que Riquelme negocia para llevar como DT a Boca?

La incertidumbre acerca de quién será el próximo DT de Boca se tradujo en "hermetismo", según las diferentes versiones periodísticas. A dos días del debut por Copa Libertadores, no hay un favorito para suceder a Hugo Ibarra de forma definitiva y con el correr de las horas se especula con que Juan Román Riquelme tendría un tapado en carpeta que, por ahora, no habría surgido a la luz.

Esta no es la primera vez que el vicepresidente se ve inmerso en una danza de nombres, por lo que se podría vislumbrar los diferentes candidatos de otras ocasiones en las que el Xeneize buscó técnico. Para esta ocasión, la dirigencia azul y oro buscó a Tata Martino, quien dijo que no, y consideraría a Diego Martínez (actual DT de Tigre), José Pekerman (acaba de renunciar a la Selección de Venezuela) y Diego Alonso (DT de Uruguay en el Mundial 2022, sería reemplazado por Bielsa) como diversas posibilidades.

Kily González está sin trabajo: fue despedido de Central tras la derrota en el clásico ante Newell's en 2022.

No obstante, ninguno de estos tres sería el "tapado" de Riquelme. Y ante el total hermetismo en el entorno del vicepresidente xeneize, los periodistas que cubren el día a día del club comenzaron a especular con quién podría ser ese candidato que no salió a la luz. Por ejemplo, Julio Pavoni puso sobre la mesa el nombre de Cristian "Kily" González. El ex DT de Rosario Central (su única experiencia como DT) ya había sido barajado como un candidato a agarrar Boca cuando Sebastián Battaglia tambaleaba en el cargo en abril de 2022, antes de ser campeón de la Copa de la Liga y ser echado finalmente en julio. En dicho momento, varios lo nombraron el elegido para ser el entrenador, pero finalmente no sucedió y el exjugador del Valencia sigue sin trabajo desde entonces.

Otro que podría volver a aparecer en la carrera es Jorge Almirón. El ex Lanús, Independiente y San Lorenzo siempre fue del gusto de Riquelme. De último paso por el Elche de España, el entrenador campeón con el Granate en 2016 podría ser parte de una lista de nuevos candidatos, pese a sus malos pasos por otros clubes grandes.

Jorge Almirón, otro del paladar de Riquelme.

El último de la lista de tres posibles tapados es Luis Zubeldía. Otro ex Lanús que ya sonó para el Boca de Riquelme, dado su buen trabajo en el club del Sur y también en Racing. Un diferencial del actual entrenador de Liga Universitaria de Quito es el trabajo con jugadores juveniles, algo que se podría ver con buenos ojos en el Xeneize por la presencia de varios chicos en el once titular. Sin embargo, el hecho de que esté con trabajo supone un obstáculo grande para su eventual llegada.

Zubeldía está en su segundo paso por la Liga de Quito.

De igual forma, no hay certezas en cuanto al próximo DT de Boca. Hermetismo e incertidumbre son las palabras que mejor definen la búsqueda del indicado para ocupar el banco de suplentes de la Bombonera. Mientras tanto, Mariano Herrón lleva el mando del equipo para el debut de la Copa Libertadores.