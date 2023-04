La respuesta de Gustavo Alfaro a las bombas de Tevez sobre su paso por Boca: “Yo siempre le…”

La llegada de Gustavo Alfaro a Boca en 2019 representó una chispa de ilusión para Carlos Tevez, quien había quedado relegado en el anterior proceso de Guillermo Barros Schelotto. Desde el inició le dio la 10 y la cinta de capitán, pero la relación se desgastó y el ídolo terminó siendo suplente. Recientemente el Apache se enfrentó a las cámaras de ESPN y tuvo duras palabras para con su exentrenador, a quien acusó: "quería que me vaya mal".

Este lunes, Alfaro arribó al país y fue consultado en TyC Sports por los dichos de su excapitán. Sin embargo, siempre fiel a su estilo, evitó todo tipo de polémicas: "No tengo nada para decir porque honestamente yo siempre le deseé lo mejor a Carlitos en particular y para Boca en general”.

Tevez había iniciado la polémica al recordar la final del campeonato 2020 ante Gimnasia. "Si me pongo a pensar, nada supera esa noche en mi carrera. Esa, por como venía, venía de China y ya el hincha de Boca me mira como de costado. Yo no estaba bien porque el técnico de ese entonces (por Alfaro no por Russo) no me daba la confianza tampoco, quería que me vaya mal que era lo contrario".

Y continuó: "Entonces no podía e iba luchando contra mi confianza. 'Che, ¿Me puedo superar en esta?' Porque siempre fue Carlos Tevez, cuando yo volví de la Juventus era Carlos Tevez y la confianza la tenía acá arriba y ahora la tenía por el piso y me tenía que superar a mí porque el hincha de Boca me miraba de costado".

Alfaro y Tevez en Boca en 2019.

Sin embargo, Alfaro decidió no responder y al contrario, se metió en la actualidad del club: "Boca tiene una fuerza y una dinámica que es tremenda. Viendo los distintos equipos que empiezan a jugar Libertadores me parece que tranquilamente tiene posibilidades de soñar con la Copa porque tiene buen plantel. Tiene su historia, su camiseta y su plantel. Además van a encontrar una persona idónea para ponerse adelante de este desafío".

Luego le preguntaron si el nuevo entrenador asumía en un contexto similar al que le tocó asumir a él. "Es diferente porque no está el post Madrid. Y tiene un plantel que tuvo la capacidad de regenerarse y terminó después ganando un montón de cosas", señaló.