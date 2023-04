La fuerte versión de último momento sobre Messi y el PSG que lanzó la TV francesa

La fecha límite se acerca y la incertidumbre sobre el futuro de Lionel Messi está más viva que nunca. Luego de que desde Barcelona confirmaran que el operativo regreso está en marcha, en Francia dieron por hecho que el ciclo de la Pulga en el Paris Saint-Germain habría llegado a su fin tras dos temporadas.

El título de la nota de RMC Sport que confirma que Messi no seguiría en el PSG.

Según informó el medio RMC Sport, todo indicaría que el astro argentino no seguirá vistiendo los colores del PSG a partir de la próxima temporada: "Salvo que la situación cambie, el argentino se marchará de París", reza uno de los párrafos del artículo que sacudió al fútbol europeo. Dicha situación de la que habla sería la intención de la dirigencia parisina de romper el tridente de Kylian Mbappé, Neymar y el rosarino.

Siempre de acuerdo con la información del medio antes citado, las diferencias entre el PSG y el clan Messi se habrían recrudecido en los últimos tiempos. Previo al Mundial de Qatar 2022, el acuerdo entre las partes estaba pendiente de la firma del número 30. Sin embargo, los silbidos de la hinchada por un lado y el rendimiento futbolístico y las pretensiones salariales del otro habrían enfriado las relaciones: "Los lazos entre las dos partes se han vuelto tensos. Tensiones relacionadas con el rendimiento del jugador, bastante lejos de las que le permitieron conquistar el título de mejor jugador de la Copa del Mundo, al igual que el entorno de Lionel Messi siempre en busca de un mejor contrato", asegura RMC Sport.

uD83DuDEA8 Selon nos informations, le PSG va se séparer de Lionel Messi. Le club de la capitale ne veut plus de la l’association Mbappé, Messi et Neymar. Sauf retournement de situation, l’Argentin va donc quitter Paris.



uD83CuDF99? Les explications avec @FabriceHawkins. pic.twitter.com/yTBU5DQmML — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 4, 2023

Por otra parte, el sitio web del canal televisivo agrega: "De manera más general, en el PSG se cuestiona la inversión del jugador. Por no hablar de que separarse de él reduciría la nómina, lo que no es para nada un detalle para el PSG". Además, ratifican que, a menos que haya un cambio drástico en el parecer de la dirigencia qatarí, el futuro de Messi no estaría en París.

Como fue mencionado anteriormente, los silbidos de la gente hicieron mella en la relación PSG-Messi. El argentino volvió a ser abucheado el pasado fin de semana, una situación que hasta leyendas francesas como Thierry Henry y Emmanuel Petit repudiaron. Mientras tanto, Xavi y todo el entorno culé no paran de tirarle flores a su máximo ídolo.