La fuerte comparación de Messi y Maradona que hizo un expresidente del Barcelona: "Que vuelva, sería..."

La tirante relación entre Lionel Messi y los simpatizantes del Paris Saint Germain aleja cada vez más al astro argentino del club con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de este año. Gran parte del malestar en París se entiende por las últimas declaraciones del vicepresidente del Barcelona, quien reconoció contactos con la familia para iniciar el operativo retorno.

El que se manifestó a favor de esta posibilidad este martes es el expresidente culé, Joan Gaspart, quien supo administrar el club cuando se dio la contratación de Diego Armando Maradona. También era el presidente cuando Messi llegó, a sus 13 años. El histórico dirigente se refirió a la intención del actual mandatario blaugrana: "Laporta estaría loco por conseguir que Messi volviera al Barcelona".

Joan Gaspart.

Luego, en diálogo con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, amplió: "Yo sé que el sueña con que Lio vuelva al Barcelona. Con tal de ver a Messi de nuevo en el club, me ofrezco para buscar la fórmula para que regrese. Haría lo imposible para que pueda volver, solo hay una persona que fichó a Lio Messi y esa persona fui yo. Me siento muy cerca de él, porque desde pequeño lo disfruté mucho".

Trazando un paralelismo entre el 10 campeón del mundo en 2022 y el de 1986, el empresario señaló: "Que Messi vuelva al Barcelona, sería como que Maradona resucitará y volviera a jugar en el Barcelona con 25 años".

Sobre la salida del astro argentino del club español, el expresidente señaló: "Me hubiera gustado que Messi nunca se vaya del Barcelona y no ahora tratar que vuelva, pero personalmente me apasionaría que regrese. Me gustaría que fichara de por vida con el club, como embajador. Es secundario que juegue o no juegue, aunque le quedan varios años de fútbol, pero para mí es mas importante la parte humana y como persona. Que vuelva en calidad de lo que quiera". Y cerró: "En el Camp Nou, Messi nunca será silbado".