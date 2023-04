La advertencia del capitán de Monagas a Boca a horas del cruce por Libertadores: “Ojalá podamos aprovechar la…”

Boca comenzará a recorrer el camino de la edición 2023 de la Copa Libertadores en busca de la tan ansiada séptima ante Monagas de Venezuela, un rival menor en la consideración previa pero que buscará amargarle el debut al equipo argentino. A horas del enfrentamiento, el capitán del equipo venezolano, Grenddy Perozo, palpitó el trámite del juego y lanzó una fuerte advertencia.

"No le tenemos miedo a Boca, en mi cabeza eso no existe. Jugué a nivel de selecciones y en Francia. Lo que existe son esos primeros minutos de nerviosismo. El fútbol se ha achicado en muchos sentidos", sentenció el defensor ex Táchira, Olimpo, Ajaccio (Francia) y la Selección de Venezuela.

Grenddy Perozo en conferencia. Foto: @Monagas_SC

Luego, el futbolista de 37 años aseguró que no van a defenderse ente el equipo argentino. "Vamos a atacar, sino para qué vamos a jugar. Para ganar el partido tenemos que hacer goles. Ojalá podamos aprovechar la situación de Boca", tiró.

Sobre la "situación de Boca", el experimentado jugador señaló que "en Venezuela se ve mucho el fútbol argentino" y que saben que el Xeneize "no está pasando un buen momento más allá de la victoria del sábado". Sin embargo, admitió que "se liberaron con la salida de Ibarra" y reconoció cuál es el punto más fuerte del equipo: "Villa en el duelo es de lo más desequilibrante, tenemos que prestar especial atención en el frente de ataque".

Nuevamente haciendo hincapié en el mesurado respeto para con Boca, Perozo señaló que "después del sorteo (de Copa Libertadores) me puse a ver las repercusiones en Chile y decían lo mismo que en Argentina, en Colombia igual". "Para ellos capaz es fácil, para nosotros no. Solo el tiempo y el correr de los partidos dirá si es un grupo fácil para Boca o no", desafió.