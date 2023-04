Independiente negocia con un DT que viene de ser campeón con otro grande de Sudamérica

Independiente atraviesa un par de semanas cruciales en relación al futuro entrenador. En el medio de distintas situaciones dirigenciales que empañan la realidad, la Comisión Directiva comenzó a negociar con un entrenador que parece estar encaminado a ponerse el buzo del Rojo: el uruguayo Pablo Repetto.

Pablo Repetto viene de dirigir Nacional de Uruguay.

El club de Avellaneda se enfrenta a Estudiantes el próximo domingo desde las 14 y el entrenador designado para ese partido es el actual interino, Pedro Monzón. Sin embargo, la situación es exigente porque debido a una cuestión reglamentaria, ese será el último partido que podrá dirigir bajo esta condición.

Para el siguiente, en caso de que Independiente no pueda arreglar con un entrenador, Monzón tendrá que ser ratificado en el cargo. Es por eso que desde la dirigencia apuran las negociaciones con el uruguayo, que viene de desvincularse en diciembre de Nacional, equipo con el que salió campeón de Torneo Intermedio, Torneo Clausura y el Campeonato Uruguayo de la temporada 2022.

Monzón dirigirá ante Estudiantes.

La CD se puso en contacto con el uruguayo -quien nunca dirigió en el país- y la cuestión parece encaminada. Hay acuerdo desde el punto de vista deportivo y el proyecto seduce, según informó Doble Amarilla. Sin embargo, como ya sucedió con aspirantes anteriores, las trabas giran en torno a la cuestión económica.

Además, Independiente aún no logra desvincularse contractualmente de Leandro Stillitano, porque todavía no hay arreglo en algunos detalles de la recisión. Hasta tanto no lo haga, no podrá llegar un nuevo entrenador. Aunque se espera que esto sea resuelto antes de una nueva contratación. ¿Será Repetto el próximo entrenador del Rojo?