Gareca reveló qué club grande intentó contratarlo antes de volver a Vélez: "El único que me habló y le dije que no fue..."

El pasado 8 de marzo, tras la salida del Cacique Medina, Vélez Sarsfield anunció oficialmente la llegada del Tigre Gareca al banco de suplentes. Desde entonces, el flamante DT del Fortín ha dirigido tres partidos en su nuevo ciclo, cosechando dos empates (ante Platense y Defensa y Justicia) y un triunfo ante (ante Central Córdoba).

En las últimas horas, el ex director técnico de la Selección de Perú enfrentó los micrófonos de TyC Sports y habló de todo. Además de referirse a su segundo ciclo en la institución, reveló detalles sobre el llamado que recibió por parte de Independiente de Avellaneda, club que actualmente se encuentra con técnico interino.

Gareca confirmó que Independiente lo llamó para dirigir.

Para comenzar, Gareca se refirió al llamado que recibió desde Avellaneda: "Cuando dejamos Perú, lo que queríamos era ver el Mundial y después tomar alguna decisión. Me quería tomar ese lapso. Pero no sabía... Me había hablado Independiente en el término del período y le contesté que recién había dejado y que quería tomar una decisión después del Mundial".

A la hora de referirse a su posible llegada a la Selección ecuatoriana, soltó: "Con Ecuador las negociaciones se dilataron demasiado. Surgió esta posibilidad de Vélez. No podría suponerte lo de Boca porque nunca estuvo, solamente se habló bastante cuando recién yo me retiré de Perú y Boca se había quedado sin técnico, entonces surgía la posibilidad".

"Pero después nunca más surgió la chance de llegar a dirigir ni a Boca ni a River, como se habló en su momento. El único equipo que me habló y que le dije que no porque no eran los tiempos para mí fue Independiente, después no tuve otro ofrecimiento", sentenció Gareca.