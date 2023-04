El sorpresivo ausente de la lista de Herrón para el debut de Boca en la Libertadores

En medio de la incertidumbre por el próximo técnico, Boca debutará en la Copa Libertadores este jueves ante Monagas. Tras hacer su debut como DT en Primera, Mariano Herrón eligió a los 24 futbolistas que viajarán hasta Venezuela para buscar un buen estreno en el máximo certamen continental. Precisamente, el interino sorprendió al dejar afuera a un jugador habitual en las nóminas de concentrados.

El Xeneize consiguió cierta tranquilidad tras vencer por 3-0 a Barracas Central. Los ahora dirigidos por Herrón dejaron una buena imagen el sábado anterior, por lo que el DT planea mantener el once inicial en su visita a Monagas. Por esta razón, Nicolás Figal seguiría como titular en el lateral derecho.

Esta decisión de parar los mismos jugadores desde el arranque confirma que Luis Advíncula perdió terreno. El peruano era una fija en el andarivel derecho de la defensa, pero no regresó en plenitud de su paso por la Selección de Perú y el ex Independiente seguirá jugando en esa función que no le es ajena. Este escenario deja fuera de los convocados a Marcelo Weigandt.

Weigandt, afuera de los citados de Boca para el debut en la Copa.

El Chelo, bastante querido por los hinchas, nunca pudo poner en aprietos a Advíncula para robarle el puesto en la titularidad. Por eso, pagaría los platos rotos y fue "borrado", aunque solo se trata de una cuestión técnica y no extradeportiva.

De esta manera, los defensores citados por Herrón para el partido de Boca en Venezuela son Figal, Advíncula, Facundo Roncaglia, Bruno Valdez, Nicolás Valentini, Frank Fabra y Agustín Sández. Un suplente por puesto del fondo.

Otra baja, en este caso en el mediocampo, es Martín Payero. El ex Banfield volvió a sufrir una molestia y, al no estar 100% desde lo físico, no viajará. Además, tampoco estará Exequiel Zeballos, quien está cada vez más cerca de volver, pero todavía le falta.

Todos los citados de Herrón para el partido de Boca ante Monagas

Arqueros: Chiquito Romero, Leandro Brey y Javier García

Defensores: Nicolás Figal, Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Bruno Valdez, Nicolás Valentini, Frank Fabra y Agustín Sández

Mediocampistas: Alan Varela, Equi Fernández, Pulpo González, Juan Ramírez, Pol Fernández, Óscar Romero, Cristian Medina

Delanteros: Luca Langoni, Norberto Briasco, Sebastián Villa, Darío Benedetto, Miguel Merentiel y Nicolás Orsini