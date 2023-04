El picante palazo de Hamilton a Mercedes tras salir segundo en Australia: "No sé lo que significa..."

En el último Gran Premio de Australia, Mercedes fue el equipo que más progresó con respecto a sus rivales y se metió de lleno en la lucha por el podio en la Fórmula 1. Las flechas plateadas (actualmente vestidas de negro) lideraron la carrera hasta la primera bandera roja, pero George Russell no pudo aguantar y terminó con un abandono en la salida de boxes. Quien sí vio la bandera a cuadros fue Lewis Hamilton, que cosechó un valioso segundo puesto, el mejor resultado de su temporada hasta el momento.

Sin embargo, el heptacampeón mundial no se mostró muy contento con la reacción del equipo ante su 191° podio en la Fórmula 1. En charla con el canal oficial de la categoría, el británico lanzó un dardo venenoso a la escudería alemana con base en Brackley, Gran Bretaña: "No sé lo que significa para el equipo porque no vi a nadie. Pero para mí este resultado es increíble para nosotros", sentenció.

Claro, la sorpresa de Hamilton quedó en evidencia en la transmisión oficial. Al colocar su W14 en el segundo puesto del paddock, Sir Lewis descendió de su vehículo y se vio confundido al ver que ningún miembro de Mercedes lo esperó para saludarlo, una costumbre típica del automovilismo. De hecho, el surfista australiano Kelly Slater recibió al piloto de 38 años, quien al reconocerlo le preguntó: "¿Dónde demonios está mi equipo?".

Más allá de eso, el oriundo de Stevenage se mostró contento por el resultado y agradecido por la puesta a punto: "Conseguir estos puntos es increíble, y no esperaba acabar segundo. Estoy muy agradecido al equipo. Todavía no me siento cómodo con el coche. Piloto y trabajo lo mejor que puedo para crear esa conexión, pero es un proyecto largo. Considerando que nos faltaba rendimiento en cuanto a ritmo puro con Red Bull, estar aquí arriba luchando con Aston Martin está muy bien a estas alturas de la temporada", aseguró.

Además, Hamilton expresó que los australianos fueron grandes anfitriones y que Mercedes deberá trabajar en los autos dado el abandono de su compañero: "Quiero dar las gracias a todos los que están aquí en Melbourne. He tenido la mejor semana en Australia. El clima ha sido genial y esta ciudad nos ha brindado un gran espectáculo. Ha sido un día desafortunado para George, y por nuestra parte, tenemos que analizar la fiabilidad, que hasta ahora siempre ha sido buena".

Por último, Hamilton logró el segundo puesto del GP de Australia gracias a su resistencia contra los ataques de Fernando Alonso. Los dos campeones mundiales dieron show en Albert Park y al británico le recordó a sus inicios, cuando compartía equipo con el asturiano en su temporada de debut en 2007: "Disfruté correr con él [Fernando Alonso]. Me recordó mucho a nuestra primera carrera aquí, o mi primera carrera aquí en 2007", concluyó.