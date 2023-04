El dato bomba de un exmánager del PSG que anuncia qué pasaría con Messi en julio

El futuro de Lionel Messi mantiene en vilo al fútbol mundial. En las últimas semanas, desde Barcelona confirmaron que el operativo regreso ya está en funcionamiento y Xavi le tiró flores a su excompañero y posible futuro jugador. Como si fuera poco, los silbidos en el Parque de los Príncipes no cesan y L'Equipe habla de un divorcio entre la Pulga y el Paris Saint-Germain. Además, RMC Sport dio por terminada la etapa del rosarino en el fútbol francés, algo que ratificó un exmánager del club de la capital.

En comunicación con Dale al medio de TyC Sports, Luis Ferrer, ex director deportivo del PSG, dio su parecer sobre el futuro de Messi: "La situación está muy complicada. Imagínate, los hinchas franceses del club... los silbidos son de aquellos a los que les dolió perder la Copa del Mundo. Fue Messi el que le sacó la Copa a los franceses. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Emmanuel Petit, para mí la etapa de Messi se terminó en el Paris Saint-Germain", aseguró.

Además, el exjugador de Sarmiento de Junín, de poca fama en su etapa como futbolista, agregó: "No es que se va por la puerta de atrás, los silbidos contra Lyon fueron por otra cosa. Poca gente, atrevidos". Cabe recordar que no es la primera vez que los hinchas del PSG abuchean al rosarino, sino que es algo que se viene repitiendo de manera esporádica desde marzo de 2022 y se intensificó después del Mundial y los malos rendimientos del equipo.

Mbappé junto a Ferrer en 2017.

Por otra parte, Ferrer reveló que la renovación de Messi no está dentro de los números establecidos por la dirigencia para la próxima temporada, algo que cayó como una bomba: "Ahora se preparan los presupuestos para el año próximo. Por lo que sé, Lionel Messi no está previsto para el presupuesto del Paris Saint-Germain. Yo sé desde adentro del club que no cuentan con ese presupuesto", sentenció.

Lógicamente, esto sorprendió a los periodistas que conforman el programa. El Rolfi Montenegro, uno de los panelistas, recordó que el PSG y Messi habrían tenido todo arreglado en diciembre, por lo que preguntó qué pasó en el medio: "Es verdad que estaban ya preparando ese presupuesto antes de la Copa del Mundo, y mismo después era cuestión de volver a sentarse", explicó Ferrer.

Por último, el ex PSG, que como jugador tuvo un paso por las inferiores de River, concluyó: "Yo sé que Messi no está preparado en el presupuesto. Eso va a beneficiar al club, porque hace falta bajar esa masa salarial. Esto es en lo económico, para mí se terminó el ciclo por eso".